Bei Langenrohr ist alles auf Schiene

Mit einem 0:9 gegen die Wiener Elektra und einem 1:6 gegen Wiener Viktoria kassierte Langenrohr in der ersten Vorbereitungswoche zwei harte klatschen. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass es sich für Langenrohr noch um die früheste Phase der Vorbereitung handelte, während die Regionalligaklubs aus Wien bereits am Freitag in ihre Saison starten. Diese Niederlagen darf man also nicht überbewerten.

Aussagekräftiger war da schon das jüngste Spiel gegen den SV Sierndorf, in dem schon gute Ansätze bei den Baumühlner-Jungs zu erkennen waren. Kleczkowski traf in der 45. Minute zum 1:0, Pajkanovic steuerte nach einem Elfmetertor der Gäste das 2:1 bei und Neuzugang Benjamin Noss trug sich mit dem 3:1 in der 82. Minute in die Torschützenliste ein.

„Jetzt sind wir halbwegs komplett und das sieht man auch auf dem Feld. Jetzt müssen wir bis zum Saisonstart der Hitze trotzen, uns möglichst gut vorbereiten und uns einspielen“, so Trainer August Baumühlner. Der Kader ist soweit fit, der SVL bisher vom Verletzungspech verschont. Die neuen Spieler werden bereits gut in die Mannschaft integriert und machen auch auf dem Feld schon eine gute Figur. Bis Abwehrbollwerk und aggressive Leader Werner Würzler wieder auf dem Feld stehen kann, wird es übrigens noch ein bisschen dauern. Der Trainer hofft ihn in der Frühjahrsvorbereitung dafür wieder voll einsatzbereit zur Verfügung zu haben.