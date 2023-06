Dreifacher Abschied

Das letzte Heimspiel des SV Langenrohr war eine spannende Angelegenheit. Haitzendorf leistete gute Gegenwehr, doch am Ende zeigten die Baumühlner-Jungs wieder ihre Heimstärke und setzten sich mit 2:0 durch.

Nach dem Spiel wurde mit den Fans aber nicht nur über die drei Punkte gejubelt, sondern es wurden auch drei Spieler verabschiedet, die nächste Saison nicht mehr für den SVL auf dem Platz stehen werden.

Dauce, Zottl und Weyermayr weg

Alle drei standen im Spiel auf dem Platz. Es handelt sich um Christoph Weyermayr, der letzten Sommer von Würmla geholt wurde, um Adrien Dauce, der immerhin fünf Jahre für Langenrohr kickte und um Urgestein Andreas Zottl, der satte 22 Jahre für die Tullnerfelder aktiv war und es von der eigenen Nachwuchsabteilung bis in die Kampfmannschaft schaffte.

Dauce wird bei Kottingbrunn andocken, Zottl muss aus privaten und beruflichen Gründen kürzertreten und Weyermayr konnte die sportlichen Erwartungen nicht ganz erfüllen.

Die Suche nach Ersatz läuft bereits. So wurde zuletzt ja bereits die Verpflichtung von Emir Dilic verkündet und zuletzt wurde der Haitzendorfer Mittelfeldakteur Stefan Nestler (24 Einsätze, 13 Tore) mit dem SVL in Verbindung gebracht. „Er ist einer der Kandidaten, mit denen wir im Moment intensive Gespräche führen, es gibt aber auch noch andere Spieler, an denen wir interessiert sind“, hält sich der sportliche Leiter Anton Resch noch bedeckt.