Ein Frühjahr, das Lust auf den Herbst macht

Die Saison ist geschlagen. Während Ardagger/Viehdorf sich in die Regionalliga verabschiedet, landet der SV Langenrohr auf dem guten fünften Platz. Zum Abschluss gab es zwar noch eine Auswärtsniederlage gegen Spratzern, hier wurde aber mit sehr jungem Personal gespielt.

Eigentlich war der SV Langenrohr mit gemischten Gefühlen in die Frühjahrsrunde gegangen. Mit Werner Würzler fehlte ein physisch und psychisch wichtiger Akteur auf dem Feld und es war nicht ganz klar, ob der SVL den Defensivmann kompensieren kann. Das gelang dann durchaus eindrucksvoll. Nur neun Gegentore kassierten die Langenrohrer in der Frühjahrsrunde. Umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass mehr als die Hälfte davon im letzten Match passierten, in dem mit einer jungen Aufstellung experimentiert wurde.

Auch in der Offensive muss man sich nach diesem Frühjahr nicht verstecken und das obwohl ganz an der Spitze eigentlich ein richtiger Knipser fehlte. 23 Treffer aus 14 Spielen ist eine mehr als akzeptable Quote, mit der man sich im Frühjahr unter den besten Mannschaften befindet. Mit der Verpflichtung von Emir Dilic darf man auch gleichzeitig davon ausgehen, dass die Quote der verwerteten Chancen im nächsten Jahr noch ordentlich in die Höhe gehen und Langenrohr damit noch gefährlicher sein wird.

Auffallend und sicher ebenfalls ausschlaggebend für das ausgezeichnete Frühjahr war die Heimstärke der Baumühlner-Jungs. Nur eine einzige Niederlage kassierten sie im Frühjahr im eigenen Stadion und diese gegen groß aufspielende Kottingbrunner in einem der besten Landesliga-Spiele dieser Saison. Auch wenn es keine Punkte gab, kamen die Fans hier voll auf ihre Kosten. Über die ganze Saison gesehen war Langenrohr sogar die stärkste Heimmannschaft der gesamten Liga. In 14 Heimspielen gelangen satte 10 Siege und zwei Unentschieden.