Ein kapitaler Fehlstart

So hat sich der SV Langenrohr den Start in die Saison 2023/24 der 1. Landesliga sicherlich nicht vorgestellt. Am Freitag kassierte man gegen Schrems eine verdiente 1:3-Niederlage, bei der fast die gesamte Mannschaft nicht das abrufen konnte, was von ihr erwartet wurde. Am Montag kam es dann im Spiel gegen Scheiblingkirchen-Warth mit dem 0:4 noch dicker: Die Mannschaft zeigte sich phasenweise schon eine ganze Kategorie stärker als noch gegen Schrems, machte sich bei den Gegentoren aber mit schweren Eigenfehlern das Leben schwer und ließ die Gäste davonziehen.

Alle vier Tore vom Montagabend im Video:

Erschwerend kommt hinzu, dass diese beiden Klatschen auch noch vor heimischem Publikum kassiert wurden. Die Tugenden des Frühlings, Heimstärke und eine ausgezeichnete Defensive, muss man bei einer Bilanz von 1:7 nach den ersten beiden Heimspielen jetzt erst wieder aufbauen.

„Es gibt natürlich so Phasen, in denen es nicht läuft, aber wie wir in den ersten beiden Spielen aufgetreten sind, war schon sehr bitter“, gestand Coach August Baumühlner ein, hat aber auch schon die Marschroute parat, wie es aus dieser Situation wieder heraus gehen soll: „Wir können uns jetzt nicht reinspielen, sondern wir müssen uns richtig reinarbeiten. Wir sind da gemeinsam reingeschlittert und müssen auch gemeinsam wieder den Weg raus finden.“ Was man zumindest positiv werten kann: Langenrohr performte nicht annähernd am eigenen Leistungspotenzial, wirkte müde und hat noch unglaublich viel Luft zur Steigerung. Andererseits steht man jetzt schon unter Druck diese Steigerung möglichst bald abzurufen, bevor man den Herbst schon in den ersten Runden vollkommen verkorst.