Ein Kracher und zwei Youngsters

Seit letzter Woche ist es amtlich. Stefan Nestler, Unterschiedspieler beim SV Haitzendorf, wird seine alte Wirkungsstätte verlassen und beim SV Langenrohr andocken. Alfred Traht, sportlicher Leiter in Haitzendorf wies bis kurz vor dem Wechsel auf die vertragliche Situation hin, wollte Nestler nicht ziehen lassen, doch dieser setzte sich mit seinem Wunsch, in Langenrohr anzudocken, schließlich durch.

Nestler: „Keine leichte Entscheidung“

„Es war keine leichte Entscheidung für mich, den SV Haitzendorf nach sechs Jahren zu verlassen. Ich bedanke mich beim gesamten Verein, dass wir uns einigen konnten, und freue mich auf eine spannende Zeit in Langenrohr. Ich wünsche dem SV Haitzendorf alles Gute in der neuen Saison“, äußerte sich Nestler zu seinem Wechsel. Der Grund für den Wunsch nach Langenrohr zu gehen, liegt auf der Hand: Langenrohr wird, wenn man an das gute Frühjahr anschließen kann, unter den besten Teams der Liga sein und um den Meistertitel mitspielen, wenn alles so läuft, wie geplant.

Mit Nestler und Dilic hat man in Langenrohr zwei richtige Kracher geholt und die Abgänge der Offensivkräfte Dauce, Zottl und Weyermayr mehr als kompensiert. Weitere Abgänge sollte es laut dem sportlichen Leiter Anton Resch keine mehr geben.

Dafür gibt es aber noch zwei durchaus vielversprechende Zugänge: Jan Felkl und Benjamin Noss. Diese passen wie die Faust aufs Auge in das Anforderungsprofil der Langenrohrer. Felkl genoss eine Ausbildung in der Akademie in St. Pölten, beginnt jetzt sein Studium und hat ersucht nach Langenrohr zu wechseln. Der Linksfuß ist vielseitig einsetzbar, kann sowohl im offensiven Mittelfeld, als auch im Sturm spielen.

Junges Talent aus dem Tullnerfeld

Benjamin Noss, der seine ersten Fußballschuhe im Nachwuchs des FC Tulln zerriss, war seit 2020 in Ried in der Akademie. Der groß gewachsene zentrale Mittelfeldspieler beginnt jetzt ebenfalls in Wien zu studieren, also bot sich der Wechsel für ihn an. Aktuell wartet man in Langenrohr aber noch auf die Freigabe aus Ried.

„Wir werden schauen, ob sich die beiden in der Mannschaft etablieren. Ich glaube sie können viel mitnehmen, weil wir spielerisch gut aufgestellt sind und sie gleichzeitig nicht den ganz großen Druck auf ihren Schultern haben“, so Resch zu den beiden jungen Zugängen.

Dem sportlichen Leiter ist bewusst, dass seine Mannschaft jetzt ausgezeichnet aufgestellt ist. In die Favoritenrolle will er sich dennoch nicht drängen lassen: „Einen Meister kannst du dir nicht kaufen. Wir haben aber sicher das Zeug, um im Spitzenfeld mitzuspielen.“