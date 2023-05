Eine erfreuliche Rückkehr

Besser hätte dieses Wochenende für den SV Langenrohr wohl nicht laufen können. Bei der sonntäglichen Matinee wurde die SG Ortmann/Oed-Waldegg mit 5:0 vom Platz gefegt. Bereits nach 28 Sekunden waren die SVL-Kicker in Führung, nach neun Minuten stand es schon 2:0 und bei 3:0 war das Spiel zur Halbzeit schon entschieden. Dabei zeigte sich der SVL in jenen Umschaltsituationen höchst effektiv, in denen man gegen Kottingbrunn noch nicht anschreiben konnte.

Dilic-Rückkehr ist beschlossene Sache

Der 5:0-Erfolg wurde vor den Augen eines bekannten Gasts gefeiert: Emir Dilic. Bereits letzte Woche wurde klar, dass Dilic, im Somer 2022 zu Mistelbach gewechselt, dort in der kommenden Saison, nach Einschnitten im Budget, keine Rolle mehr spielen wird. Jetzt ist auch schon seine Rückkehr nach Langenrohr fixiert.

„Der Kontakt ist nie ganz abgerissen, wir sind im Austausch geblieben und dass wir auf der Suche nach einem Stürmer waren, ist kein Geheimnis. Wir freuen uns schon sehr auf seine Rückkehr“, erklärt Langenrohr-Coach August Baumühlner.

Auch Dilic, der aus persönlichen Gründen (kurze Anfahrt, sein Sohn spielt dort im Nachwuchs) nach Mistelbach wechselte, freut sich jetzt über seine Rückkehr: „Bei meinem Wechsel hat das Paket in Mistelbach sehr gut gepasst. Die Situation hat sich seither aber stark verändert. Außerdem bin ich ja im sehr guten Einvernehmen aus Langenrohr gegangen. Ich habe mit Gustl Baumühlner über die Situation in Mistelbach gesprochen und er hat mir den Weg zurück nach Langenrohr angeboten. Ich hatte dort eine tolle Zeit und habe nicht lange über den Schritt nachdenken müssen.“

Der Rückkehrer zeigte sich angetan von der Leistung, die er am Sonntag beobachten konnte: „Das ist eine sehr stabile und gestandene Mannschaft mit viel Qualität. Ich glaube, dass ich da sehr gut ins Bild passe und eine gute Ergänzung sein kann. Wir haben nächstes Jahr das Zeug, um ganz oben mitzuspielen, und das hat mir die Entscheidung natürlich noch zusätzlich erleichtert. “