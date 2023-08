Die gute Nachricht vorweg: Der SV Langenrohr spielte gegen Kilb wie ausgewechselt. Die Baumühlner-Jungs zeigten sich spritzig, gut im Zweikampf, mit einem offensiven Plan, erspielten sich Chance um Chance und erzielten zwei Tore.

Und somit zur schlechten Nachricht. Zu viele hochkarätige Möglichkeiten wurden leichtfertig vergeben. In diesen Situationen war klar zu sehen, dass es in den letzten Wochen überhaupt nicht nach den Vorstellungen des SV Langenrohr lief und die Spieler teils stark verunsichert sind. Zum Super-GAU kam es dann in den letzten Minuten der Partie, als man durch einen Doppelschlag der Kilber die 2:0-Führung noch aus der Hand gab und am Ende mit einem 2:2 vom Platz ging. Und das obwohl Kilb ab Minute 56 mit einem Mann weniger auf dem Feld stand.

„Jetzt ist es eine Kopfsache und keine spielerische. Das müssen wir jetzt so rasch wie möglich aus den Köpfen bringen. Das war der Tabellensituation entsprechend. Wenn du hinten drin hängst, dann passiert dir sowas. Ich verstehe aber noch immer nicht ganz, wie uns das passieren kann“, fasst Anton Resch, sportlicher Leiter des SV Langenrohr die Situation treffend zusammen.