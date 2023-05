Nach 0:1-Pleite ein voller Erfolg

Nun, das Fazit des Wochenendes ist ein leicht zwiespältiges. Die Baumühlner-Truppe holte drei Punkte aus den zwei Begegnungen zu Pfingsten. Gegen die SKN-Amateure setzte es eine 0:1-Pleite, die bei Gustl Baumühlner leichte Magenkrämpfe erzeugte: „Der Penalty war im Leben keiner, das war ein halber Meter außerhalb!“ Die Hauptstädter nahmen das Pfingstgeschenk dankend an - und verabschiedeten sich so von den Abstiegssorgen.

„Es wird leichte Kader-Änderungen geben“

Für Langenrohr war diese Niederlage zwar kein Beinbruch, dennoch war sie unnötig. Jetzt wollte man diese Scharte natürlich im Heimspiel gegen Schrems ausmerzen. Das gelang auch vollumfänglich. Die Tullnerfelder zeigten von Beginn an, wo der „Bartl den Most holt“, allerdings ließ man die Schremser sehr lange „am Leben“. Beinahe hätten sich die vergebenen Möglichkeiten gerächt, der einzige echt gefährliche Konter der Waldviertler hätte das 0:1 bringen können. Danach konnte sich David Sulzer im Kasten der Rohrer noch mal auszeichnen. Markus Geppl erlöste dann aber seine Farben mit dem 1:0 noch vor der Pause. Auch nach dem Wechsel übte sich Langenrohr im Chancenvernebeln, das wäre fast wieder fatal gewesen. Doch Schrems nahm das Angebot nicht an. So wurde mit dem 2:0 durch Adrien Dauce der Sack zugemacht. „Es wird leichte Veränderungen im Kader geben“, lehnte sich Baumühlner nicht allzu weit nach dem Spiel aus dem Fenster. Emir Dilic ist bereits fix wieder im Tullnerfeld. Ansonsten soll die Mannschaft weitgehend erhalten bleiben. Es besteht auch kein Grund, groß zu wechseln. Das Team hat absolutes Spitzenpotenzial für die kommende Meisterschaft.