Langenrohr feiert souveränen Heimsieg gegen Rohrbach

Werbung

SV Langenrohr - SG Rohrbach / St. Veit 2:0. Der SV Langenrohr lud gegen Rohrbach/St. Veit zur Matinee, das Publikum erschien zahlreich und zumindest die Anhänger der Gastgeber kamen voll und ganz auf ihre Kosten. Bereits in der dritten Minute sorgte Kleczkowski für Jubel auf den Rängen. Nach einer schönen Freistoß-Hereingabe von Marschall versuchte es Hayden zunächst mit einem schönen Kopfball, Gästekeeper Kranabetter konnte das Spielgerät nurmehr kurz zur Seite abwehren. Kleczkowski stand nicht nur richtig sondern reagierte auch am schnellsten und stellte auf 1:0.

Rohrbach brauchte einige Zeit um sich von diesem Schock zu erholen. Langenrohr kontrollierte die Partie erspielte sich zahlreiche Chancen, scheiterte aber entweder an der Präzision im Abschluss oder an Kranabetter. Eigentlich hätte man gut und gerne mit einem 3:0 in die Halbzeitpause gehen können, stattdessen fing man sich in der 43. Minute fast noch den Ausgleich ein. Bei einem schönen Freistoß von der linken Seite war Fila allerdings zur Stelle und hielt die Führung fest.

Guter Start auch in die zweite Halbzeit

Auch nach der Pause erwischten die Gastgeber den wesentlich besseren Start. Diesmal dauerte es nur fünf MInuten, bis es im Kasten der Rohrbacher klingelte. Aue sah ungefähr auf der Mittelauflage, dass Kranabetter zu weit aus dem Tor gerückt war, zog ab und versenkte das Leder mit einem hohen Schuss. Damit war das Spiel eigentlich entschieden. Abgesehen von ein paar Standards und ein paar Aktionen in der verzweifelten Schlussoffensive wurde Rohrbach nie wirklich gefährlich.

SVL-Coach August Baumühlner: „Das frühe Tor war natürlich ein guter Start ins Spiel für uns. Wir müssen in der ersten Halbzeit eigentlich noch höher führen aber wir können mit dem Spiel schon zufrieden sein. Wir haben die Partie wirklich gut kontrolliert.“

Statistik:

SV Langenrohr - SG Rohrbach / St. Veit 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (3.) Kleczkowski, 2:0 (50.) Aue

Karten: Aue (32., Gelbe Karte Unsportl.)Daxböck (49., Gelbe Karte Unsportl.), Prela (69., Gelbe Karte Foul)

SV Langenrohr: Jovanovic, Kleczkowski (65. Jung), Rumpler (80. Kreitzer), Aue, Geppl, Dauce (65. Weyermayr), Zottl (HZ. Steininger), Lamprecht, Fila, Hayden, Marschall

SG Rohrbach / St. Veit: Prela, Kranabetter, Daxböck, Kocis, Liebhaber (82. Hadergjonaj), Sklenar, Akrap, Chrenko, Kellner (67. Bachtrögler), Moser (67. Mercan), Schafhauser (62. Bijeljinac)

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Enver Cindi