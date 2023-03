Starker Auftritt zum Frühjahrs-Auftakt

Langenrohr darf mit dem ersten Meisterschaftsspiel im Frühjahr vollauf zufrieden sein. Die Gastgeber mussten im Heimspiel gegen Mannersdorf nicht nur auf Werner Würzler verzichten, der bekanntlich das restliche Frühjahr fehlen wird, sondern auch auf den angeschlagenen Kevin Aue. Der offensive Impulsgeber, mit sechs Toren auch bester Torschütze, war nach einer Blessur am Oberschenkel noch nicht einsatzbereit.

Das hinderte die Gastgeber allerdings nicht daran, die Gäste aus Mannersdorf an die Wand zu spielen und sich mit einem verdienten 3:0 für die Auswärtsniederlage im Herbst zu revanchieren. Fabian Steininger lieferte ein starkes Debüt im Langenrohr-Dress und machte besonders im Zusammenspiel mit Philip Jung, der für Werner Würzler in der Verteidigung auf dem Feld stand, auf der Seite eine ausgezeichnete Figur. Leider musste Steininger das Feld zur Halbzeit angeschlagen verlassen.

Richtiger Gegner zur richtigen Zeit

Der Auftritt der Langenrohrer blieb aber auch nach seinem Wechsel bärenstark und der für Steininger eingewechselte Alexander Kleczkowski fixierte mit seinem 3:0 den Endstand. „Die Mannschaft war in der Vorbereitung auf das Spiel sehr fokussiert, das hat man auch auf dem Feld gemerkt. Außerdem war Mannersdorf der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Sie haben uns das Spiel gestalten lassen und das haben wir sehr gut gemacht,“ war SVL-Coach August Baumühlner mit dem Aufrtitt zufrieden.

In der Liga hat Langenrohr jetzt gleich wieder eine Woche Pause. Damit das Team aber nicht aus dem Rhythmus kommt, wird gegen Sierndorf (2. Landesliga Ost) getestet, bevor es am 25. März zum Heimspiel gegen Retz kommt. Bis dahin dürfte dann auch Aue wieder fit sein.

