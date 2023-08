Am Samstag im Auswärtsspile geegn Ortmann/Oed-Waldegg zeigte die Kampfmannschaft des SV Langenrohr eigentlich ihre beste Leistung in der bisherigen Saison. Im Gegensatz zu den Heimpleiten gegen Schrems und Scheiblingkirchen-Warth war eine spielerische Steigerung zu erkennen, aber auch die Verunsicherung in der Mannschaft war nicht abzustreiten, wie man auch im Passsspiel erkennen konnte.

Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe und gerade in der zweiten Hälfte als die Baumühlner-Jungs die Kontrolle über das Spiel übernahmen, kassierte man das 0:1 durch David Gallei und musste die Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten.

„Wir brauchen einen Erfolg. Die Mannschaft war jetzt schon deutlich besser, aber wir sind natürlich stark verunsichert. Hoffentlich gelingen uns am Sonntag daheim gegen Kilb drei Punkte. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Qualitäten haben, um uns da wieder rauszukämpfen“, so Coach Baumühlner.

Dilic fehlte wegen der Achillessehne

Emir Dilic stand im Auswärtsduell mit Ortamnn/Oed-Waldegg übrigens nicht auf dem Feld. Er kämpft seit der Vorbereitung in der er zwei Schläge auf die Achillessehne kassierte mit einer Reizung dieser, die ihn in den letzten Spielen schon stark hemmte. Der SV Langenrohr hofft, dass er nach dieser Pause jetzt wieder in besserer Verfassung einsteigen kann.

Am Sonntag sollt es gegen Kilb endlich mit den ersten Punkten für die Langenrohrer klappen. Kilb hat aber immerhin schon gegen Retz und Korneuburg gepunkten und könnte sich als der nächste harte Brocken herausstellen.