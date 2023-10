Ausfall-Liste wird immer länger

Als ob Waidhofens personelle Situation nicht schon angespannt genug wäre, kommt's jetzt noch dicker: Beim Spiel gegen Langenrohr wird studiumsbedingt Fabian Newald fix ausfallen, dazu wackelt der Einsatz von Innenverteidiger Wolfgang Mühlberger. Der musste in Gloggnitz nach 40 Minuten vom Platz. „Er ist schon seit Wochen nicht ganz fit“, ist Trainer Edgar Eichler nicht zuversichtlich, dass die Abwehrstütze am Samstag einlaufen kann. Damit gehen dem Trainer langsam die Spieler aus. Der stellte sogar ein Comeback von Defensiv-Spezialist Gerhard Kraus in den Raum. Der 42-Jährige absolvierte zwar in der Vorsaison einen fünfminütigen Kurzeinsatz beim Spiel gegen Kottingbrunn, stand zuletzt aber in der Meistersaison in der 2. Landesliga in der Saison 2009/10 über 90 Minuten für die Waidhofner Kampfmannschaft am Platz, ehe er danach zu Gastern in die 1. Klasse wechselte.

„Die jungen Spieler haben alle Talent – aber die derzeitige Situation ist für sie schwer und belastend. Es ist etwas anderes, ob ich einen Jungen in der 70. Minute bringe, oder ob er in dieser Situation Verantwortung übernehmen muss“, sagt Eichler.

Bei der 0:5-Niederlage in Gloggnitz war der SVW einmal mehr chancenlos. „Es war aber nicht so schlimm, wie es das Ergebnis vermuten lässt“, sagt Eichler. „Gloggnitz ging mit den einzigen beiden Chancen 2:0 in Führung, macht aus einem Konter den dritten Treffer. Dann war's vorbei.“ Damit war Waidhofens neunte Niederlage im zehnten Saisonspiel perfekt. In den vergangenen drei Runden kassierte der SVW 14 Gegentreffer.

Jetzt wartet Keller-Duell

Aufgrund des Länderspiels von Österreich gegen Belgien tritt Waidhofen am kommenden Spieltag nicht am traditionellen Freitagabend-Termin an, sondern empfängt Langenrohr erst am Samstagnachmittag. Diese Partie ist gleichzeitig das Kellerduell der Liga: Der Letzte empfängt den Vorletzten. Ausrechnen möchte sich Eichler aber nichts: „Vielleicht ist noch etwas für uns drinnen – aber wir sind in jedem Spiel großer Außenseiter.“

Personell muss sich Waidhofen in der Winterpause ohnehin komplett neu aufstellen: Die verletzten Legionäre Antonin Plichta und Pavel Pilik (wird am 31. Oktober in Prag am Kreuzband operiert) fallen ebenso die komplette Saison, wie vorerst auch Patrik Ruzicka. Dazu stehen Fabian Newald und Nico Votava in der Rückrunde aufgrund eines Uni-Auslandssemesters nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund sucht Waidhofen bereits nach neuen Spielern. Am Donnerstag kommen bereits tschechische Spieler zum Probetraining. Eine Verpflichtung ist freilich erst in der Winterpause möglich.