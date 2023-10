Chancenlos trotz Kämpferherz

Ein Sieg, sieben Niederlagen, Tabellenletzter. Aufgegeben hat der SV Waidhofen noch nicht – das zeigte das Spiel gegen Korneuburg. Der Kampfgeist und der Einsatzwille waren da – wenngleich Waidhofen spielerisch klar unterlegen war. Am Ende tat Korneuburg nur das Notwendigste, um einen ungefährdeten 3:0-Sieg einzufahren und die Tabellenspitze zu ergattern. Denn Schrems verlor das Waldviertel-Derby bei Zwettl 1:2.

Waidhofen-Trainer Edgar Eichler ordnete die Niederlage realistisch ein: „Ich kann den Burschen keinen Vorwurf machen - sie haben gekämpft. Mehr war in unserer derzeitigen Situation halt nicht drinnen. Korneuburg hat eine starke Mannschaft und steht nicht umsonst vorne.“

Es war bereits im Vorhinein ein Duell der Gegensätze. Auf der einen Seite der starke Aufsteiger aus Korneuburg, der einen Top-Start in die neue Saison hinlegte, auf der anderen Seite die schwer gebeutelten Waidhofner, die am Tabellenende stehen und die nach einer Vielzahl an Ausfällen eine ganz junge Truppe aufbieten mussten. Und diese Gegensätze machten sich von Minute eins an bemerkbar. Korneuburg nahm das Heft in die Hand, bestimmte das Tempo, agierte mit Nachdruck und war gefühlt 90 Prozent im Ballbesitz. Mit drei Aktionen hebelten sie die Waidhofner Defensive aus und sorgten so für den 3:0-Erfolg.

Bei Waidhofen debütierten Fabio Pascher und Marcel Rogner erstmals in der Startformation. Eine personelle Entspannung erwartet Eichler auch am kommenden Spieltag, beim Auswärtsspiel in Gloggnitz nicht. Im Gegenteil: Fabian Newald wird studiumsbedingt fehlen. „Mit Oliver Bauer und Lukas Pöhn können wir hoffentlich bald wieder rechnen“, hofft Eichler auf Rückkehrer aus dem Verletzten-Lager.

Trainer muss Sperre absitzen

Auch Eichler selbst darf gegen Langenrohr nicht auf der Bank Platz nehmen – schon gegen Korneuburg sah er das Spiel nur von den Zuschauerrängen.

Was war passiert? Nach der gelb-roten Karte nach Schlusspfiff in Scheiblingkirchen ging Eichler davon aus, dass er eine Sperre von einem Spiel ausfasste. Diese saß er auch beim Heimspiel gegen Kottingbrunn ab. Da es zusätzlich aber auch eine Anzeige des Schiedsrichters gab, wurde Eichler allerdings zwei Spiele gesperrt. Das übersah Waidhofen. Daher saß der Coach beim 0:6 in Retz zu Unrecht auf der Trainerbank. Nun gab's vom Strafausschuss des Verbandes wegen „Missachtung von Entscheidungen“ erneut eine Sperre von zwei Spielen für Eichler, zusätzlich eine Geldstrafe von 400 Euro.

„Damit bin ich – ohne jemanden kritisiert zu haben – genauso lange gesperrt wie jemand, der einem Spieler das Bein bricht“, spricht Eichler auf die Szene aus dem Derby Zwettl gegen Waidhofen an, die Waidhofen-Stürmer Antonin Plichta das Saisonende kostete.