Anlässlich des Retzer Weinlesefestes hatten nach dem Spiel nur die Hausherren Grund zur Freude. Denn die schenkten den Waidhofnern mit sechs Treffern reinen Wein ein und verschlimmerten die ohnehin schon angespannte Gemütslage erneut. „Das war grenzwertig“, suchte Waidhofen-Trainer Edgar Eichler nach Worten – um nachzuschießen: „Die Grenze ist eigentlich überschritten.“

Die personellen Probleme verdichten sich immer mehr. Zu den Langzeitausfällen der Legionäre Antonin Plichta, Pavel Pilik und Patrik Ruzicka, der in Retz als äußerste Reserve auf der Bank saß, im Herbst aber nicht mehr eingesetzt werden soll (NÖN berichtete), gibt's auch kaum Hoffnung, dass schnell jemand von den restlichen Verletzten zurückkehrt. Zuletzt zerschlug sich diese Hoffnung bei Oliver Bauer und Lukas Pöhn. „Beide werden wohl noch ein paar Wochen brauchen“, sagt Eichler. Dazu ging auch die Verletzten-Misere rund um seinen Sohn Fabian in die nächste Runde. Der verletzte sich zu Beginn der Vorsaison am Knöchel, pausiert nun seit über einem Jahr und musste vergangene Woche erneut operiert werden – Herbstsaison erneut gelaufen.

Chancenlos in Retz

In Retz lief somit die aktuell erste Garde des SVW ein – und war chancenlos. „Wenn dir drei deiner Premium-Spieler wegbrechen, um die herum du die vielen jungen, eigenen Spieler aufbauen willst, dann ist das ein Wahnsinn“, beschreibt Eichler die aktuelle Situation. In diesen Tagen soll es auch persönliche Gespräche mit den noch vorhandenen Routiniers geben. „Es ist wichtig, dass die jetzt nicht den Hut drauf hauen, und dass wir diszipliniert weiterspielen.“ Gerade diese Disziplin vermisste Eichler in Retz: „Positionen wurden nicht gehalten und dann kriegst du so ein Debakel.“ Eichler, jahrzehntelang im Fußball-Geschäft dabei, spricht von der „schwersten Zeit“ seiner Karriere.

Derzeit gäbe es für Waidhofen ohnehin nur eine Taktik: „Beton anrühren und hoffen, dass wir im Umschaltspiel einen Konter fahren können.“ Eichler ist aber Realist: „Viele Punkte werden wir im Herbst nicht mehr holen.“

Dessen ist sich auch Obmann Andreas Hanisch bewusst: „Es ändert nichts an der Situation. Wir müssen bis zum Winter durchhalten, dann werden wir uns spielermäßig neu aufstellen.“ Bis dahin fordert Hanisch, dass jeder alles gibt. „Es sind gerade acht Runden gespielt.“ Dazu soll's auch Gespräche mit allen Beteiligten geben.