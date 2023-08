Neuen Mut getankt

Mit dem 3:0-Sieg in Zwettl und somit den ersten Saisonpunkten fiel beim SV Waidhofen auch etwas die Last von den Schultern ab. Trainer Edgar Eichler sah den Aufwärtstrend fortgesetzt: „Gegen St. Peter (0:3, Anm.) waren wir wirklich schlecht, gegen Wiener Neustadt trotz der 0:4-Niederlage schon wesentlich besser. Diesmal haben die Burschen unser Konzept voll umgesetzt.“ Denn die Waidhofner legten ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive, wollten im Konter zuschlagen. So kündigte es Eichler an, so vollendeten es seine Kicker schließlich auch im Derby. Ein Kopfball-Treffer von Pavel Pilik brachte den SVW auf die Siegerstraße. Auch den Schock um die schwere Verletzung von Antonin Plichta verdauten die Gäste – zumindest am Spielfeld – schnell. Eine tolle Aktion über mehrere Stationen vollendete Oliver Bauer mit dem 2:0. Als Zwettl noch einmal andrückte, machte Wolfgang Mühlberger mit dem 3:0 endgültig den Deckel auf den Derbysieg drauf.

Nach dem Derbysieg wollen die Waidhofner nachlegen. Und zwar am Freitag beim Heimspiel gegen die SKN St. Pölten Juniors. Die zählen für Eichler zu den Top-Teams der Liga. „Es ist immer offen, mit welcher Mannschaft sie aufkreuzen, ob sie jemanden von den Profis dabei haben.“ Taktisch wird er es wieder so anlegen, wie in Zwettl. „Wir wollen defensiv gut stehen und über schnelles Umchalten gefährlich werden.“ Personell muss er aufgrund des Ausfalls von Antonin Plichta umstellen. In Zwettl kam Fabian Teufel etwa erst von der Bank, begann Nico Votava.