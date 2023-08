Plichta: „Noch nie solche Schmerzen gehabt“

So hatte sich das beim SV Waidhofen niemand vorgestellt. Als große Hoffnung für den Angriff wurde Antonin Plichta vor wenigen Wochen vom tschechischen Drittligisten Velke Mezirici verpflichtet. Zwei Meisterschaftsspiele und wenige Minuten später ist dieses Engagement vorerst zu Ende. Der Grund: Ein folgenschweres Foul von Benjamin Hahn im Derby gegen Zwettl hatte einen Wadenbeinbruch und Bänderrisse im Sprunggelenk zur Folge. Via Notarzt wurde der 28-Jährige direkt vom Spielfeld ins Krankenhaus Krems transportiert (NÖN berichtete). Nach einem kurzen Aufenthalt dort, entschied Plichta, dass er – aufgrund der Nähe zu seinem Wohnort – in sein Heimatland nach Jihlava überstellt werden möchte. Dort wurde er vor wenigen Tagen operiert, bewegt sich derzeit mit Gipsbein und Krücken fort.

Keine Entschuldigung vom Foul-Verursacher

„Den habe ich jetzt einmal sechs Wochen lang“, sagt Plichta. Dass ihn das Foul von Hahn schwer erwischt hat, hätte er gleich wahrgenommen: „Ich habe noch nie in meinem Leben solche Schmerzen gehabt. Und als ich mir meinen Knöchel ansah – die Position, in der er war, wusste ich, dass es schlimm ist.“

Zuvor ging alles ganz schnell. Der Ball wurde von hinten raus auf den im Mittelfeld lauernden Plichta gespielt. „Ich habe den Ball abgedeckt und plötzlich lag ich am Boden.“ Die Szene hätte er sich mittlerweile auf Video angesehen: „Ich kann immer noch nicht glauben, was für eine brutale und schmerzhafte Verletzung mir da zugefügt wurde.“ Enttäuscht zeigt sich Plichta von Foul-Verursacher Hahn: „Er hat sich nicht bei mir gemeldet oder entschuldigt, was ich sehr traurig finde.“

Mittlerweile fällte der Strafausschuss des NÖ Fußballverbandes eine Entscheidung bezüglich der Sperre von Hahn. Mit vier Spielen Pause kam er relativ glimpflich davon.

Wie es für Plichta jetzt weitergeht? „Ich muss Geduld haben und sechs Wochen warten, bis der Gips abgenommen wird. Dann werde ich mit der Reha beginnen. Ich werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder auf dem Fußballplatz zu sein.“