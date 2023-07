Rückkehrer bei Waidhofen

Einen Rückkehrer gibt's beim SV Waidhofen: Stefan Deimel (21), der im Waidhofner Nachwuchs kickte, 2020 zu Gastern in die 1. Klasse wechselte, kommt zurück. Auch deswegen, weil Horn nicht den Leihvertrag betreffend Pascal Eidher verlängerte, den Außenbahnspieler zurückbeorderte. „Deimel ist für diese Position vorgesehen“, sagt Waidhofen-Obmann Andreas Hanisch. Bezüglich restlicher Transferzeit könne sich noch etwas tun. „Den Mega-Transfer wird's aber nicht mehr geben“, sagt Hanisch. Der Verein hätte sich bereits jetzt gerne etwas breiter aufgestellt, denn: In der Rückrunde droht der Ausfall von Fabian Newald und Nico Votava, die, so Hanisch, vor einem Auslandssemester im Rahmen ihres Studiums stehen.