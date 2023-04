Schlagerspiel im Tabellenkeller

Werbung

„Extrem wichtig“, sagt Waidhofen-Trainer Edgar Eichler, angesprochen auf das freitägige Spiel gegen Kilb. „Da zählt nur der Sieg – der wäre im Abstiegskampf extrem wichtig.“ Denn nach der 0:3-Abfuhr bei Tabellenführer Ardagger liege Waidhofen zwar noch im Plan, punkten sei aber angesagt. „Vier Punkte aus vier Spielen sind okay. Wir werden in der Rückrunde aus 14 Spielen 14 Punkte brauchen, um nicht abzusteigen“, rechnet Eichler. Mit einem Heimsieg am Freitag würde Waidhofen die Mostviertler in der Tabelle um sieben Punkte abhängen. Auswärts gab‘ ein 0:0 – übrigens der einzige Punkt, den Waidhofen in dieser Saison bisher in der Fremde holte. „Von daher ruhen unsere Hoffnungen natürlich noch mehr auf die Heimspiele“, sagt der Trainer, dessen Mannschaft in der Auswärtstabelle Liga-Schlusslicht ist.

Eichler lobte trotz Niederlage die Einstellung seiner Mannschaft gegen den Ersten. „Ehe wir uns richtig auf den Gegner eingestellt hatten, stand es 2:0. Ardagger ist aber weiter Vollgas marschiert, aber unsere Burschen haben voll dagegen gehalten.“ An der Niederlage gab‘s nichts zu rütteln – auch deswegen taktierte der Coach in Halbzeit zwei, nahm die bereits mit vier Gelben Karten belasteten Pavel Pilik und Jannik Scherzer vom Feld, um deren Einsatzfähigkeit gegen Kilb nicht zu gefährden.

Im Tabellenkeller schob sich die Situation wieder enger zusammen: Mannersdorf bezwang überraschend den Dritten Kottingbrunn, wodurch dieser wohl aus dem Titelrennen draußen ist. Damit schloss Mannersdorf bis auf einen Zähler zu Waidhofen – bei allerdings einem Spiel mehr – auf.

Generell bleibt der Abstiegskampf aber sowieso beeinflusst, wie die Abstiegsfrage in der 2. Liga bzw. der Regionalliga Ost ausgeht. Bei aktuellem Stand müsste nur der 1. Landesliga-Letzte, derzeit abgeschlagen Spratzern, runter.