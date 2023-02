Straffes Programm für Waidhofner Kicker

Eine intensive Trainingswoche liegt hinter dem SV Waidhofen. Den Höhepunkt gab‘s schließlich am Wochenende: Freitagabend Spiel in Tschechien gegen Amaliendorf, Samstagfrüh Training, am Abend ein Spiel gegen Gföhl. Der Reihe nach: Der Test gegen Amaliendorf poppte kurzfristig auf – statt trainiert wurde also gespielt. In Nové Hrady gab‘s gegen das 2. Landesliga-Schlusslicht ein 2:2-Remis. „Wir haben viele Aktionen, vor allem über die Seite, nicht fertig gespielt“, war Trainer Edgar Eichler nicht zufrieden mit dem Auftritt. Nach der Rückkehr ging die Mannschaft noch gemeinsam essen, ehe sie bereits wenige Stunden später schon wieder am Platz stand.

Schon um 8.30 Uhr pfiff Eichler das Training am Schremser Kunstrasenplatz an. Nach dem Mittagessen und Massagen wartete am Abend der Test gegen Gebietsligist Gföhl. Da führten die Waidhofner mit 2:0, ehe in der Schlussphase und nach vielen Wechseln der Faden verloren ging und das Spiel noch mit einer 2:4-Niederlage endete. „Da ging uns dann richtig die Kraft aus“, sah Eichler diese Niederlage nicht dramatisch. Wichtig sei gewesen, dass sämtliche Kaderspieler zum Einsatz kamen, bis auf die langzeitverletzten Nico Priemayr und Fabian Eichler alle Mann an Bord sind. Am Wochenende wartet erneut ein ungewöhnlicher Termin auf die Thayastädter. Am Samstag wird bereits um 9.30 Uhr in St. Pölten gegen 2. Landesligist Ybbs getestet. Danach wartet schließlich die Generalprobe gegen Eggenburg (4.3.), ehe am 10. März mit dem Heimspiel gegen Haitzendorf die Rückrunde der 1. Landesliga startet.