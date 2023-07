In letzter Minute: Neuzugang aus den USA

In Waidhofen gibt's also doch noch einen Transfer in letzter Minute: Vincent Hassel, 19-jähriger deutscher Staatsbürger, der zuletzt im Rahmen seines Auslandsstudiums in den USA im College-Fußball tätig war, wechselt zum SVW. In Österreich spielte Hassel zuvor für den Wiener Stadtligisten Post SV. Der Neuzugang kann als Verteidiger, aber auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Beim Testspiel in Dobersberg, das Waidhofen 5:2 gewann, wusste er durchaus zu überzeugen.

„Ich bin der Meinung, dass wir diesen Neuzugang noch brauchen – allein, dass wir breiter aufgestellt sind“, sagt Obmann Andreas Hanisch angesichts drohender Ausfälle. Denn: Innenverteidiger-Stütze Wolfgang Mühlberger, der verletzungsbedingt bereits das Saisonfinish verpasste, musste die ersten Trainingseinheiten abbrechen, ist noch nicht fit. Ebenso verhält es sich bei Fabian Eichler, der nach einem Jahr verletzungsbedingter Pause zwar wieder im Training steht, von einer vollen Belastbarkeit aber noch entfernt ist.

„Wir haben wirklich gute Talente im Kader“, sagt Hanisch. „Die sind aber 16 Jahre, oder noch nicht einmal das. Die werden wir behutsam aufbauen und nicht verheizen“, möchte er weiter die eigene Jugend forcieren.

Beim Testspiel gegen Gebietsliga-Aufsteiger Dobersberg fehlten außerdem Legionär Patrik Ruzicka sowie Sturm-Neuerwerbung Antonin Plichta, der noch urlaubt. Dazu kam Spielmacher Andreas Ringswirth nur 25 Minuten zum Einsatz. Anstelle des neuen Einserkeepers Marco Altschach hütete U16-Keeper Adrian Hell das Tor. „Für das erste Testspiel war das ziemlich gut“, lobte Trainer Edgar Eichler seine Truppe. „Wir haben defensiv praktisch nichts zugelassen.“

Am Wochenende ist bei Waidhofen „spielfrei“ angesagt. Denn da findet das traditionelle „SVW Balls & Beats“ im Birkenstadion statt.