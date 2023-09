Nächster Rückschlag für Waidhofen

Es war ein gebrauchter Trip ins südliche Niederösterreich für Waidhofen: Nicht nur, dass das Spiel trotz guter Chancen auf zumindest ein Remis verloren ging, gab's einige weitere Gründe zum Hadern. Besonders bitter ist, dass die ohnehin schon dünne Personaldecke einen weiteren Dämpfer kassierte: Mittelfeld-Rackerer Pavel Pilik wurde knapp nach der Pause von einem Gegenspieler umgeschnitten und musste ausgewechselt werden. Die Diagnose für den Tschechen: Seitenbandriss, Herbstsaison zu Ende.

Eine Situation, die Waidhofen-Trainer Edgar Eichler massiv ärgert – vor allem deswegen, weil Schiedsrichter Erik Karner hier nicht einmal eine Karte zückte. „Aber sogar da bin ich ruhig geblieben. Ich hab' es trotzdem diesmal geschafft, dass ich die Rote Karte sehe, ohne dass ich irgendetwas zum Schiedsrichter gesagt habe.“

Laut Eichler hätte er die erste Verwarnung in Minute 89 dafür erhalten, nachdem jemand etwas von der Waidhofner Betreuerbank Richtung Schiedsrichter-Team gesagt hätte. „Ich war's aber nicht – diese Karte habe ich nur auf Verdacht bekommen.“ Nach Spielende hätte er sich um den angeschlagenen Marcel Rogner gekümmert. „Dann hab ich unseren Masseur hereingewunken und gesagt: 'Super, der nächste Verletzte.' Dann lief der Schiedsrichter auf mich zu und zeigte mir Gelb-Rot.“ Schiedsrichter Karner sieht die Entscheidung als richtig an: „Er hat mir höhnisch applaudiert – und das macht am Spielfeld niemand.“ Die verärgerte Reaktion auf das folgenschwere Foul an Pilik, das die Waidhofner ebenfalls reklamierten, kommentierte Karner als „Trainer-Aussage“, die er eben anders sah.

Damit darf Edgar Eichler beim Heimspiel am Freitag gegen Kottingbrunn nicht auf der Trainerbank Platz nehmen. Die endgültige Entscheidung über die Sperre fällt der Strafausschuss des Verbandes am Donnerstag. Eichler kündigt einen Einspruch an. „Ich lasse mir das nicht mehr gefallen und werde eine schriftliche Stellungnahme abgeben.“

Es war nicht zum ersten Mal, dass sich die Waidhofner in dieser Saison benachteiligt fühlten – bereits in der vorigen Runde sahen sie sich bei der Niederlage in Rohrbach mit einem Abseits-Gegentreffer konfrontiert. „Es wundert mich nicht, dass unsere Schiedsrichter bei keinem internationalen Turnier pfeifen dürfen. Und dieses Niveau zieht sich bis in die unteren Klassen“, wird Eichler deutlich.

Bei allem Ärger über den Schiedsrichter war für Waidhofen beim Ostliga-Absteiger durchaus mehr drinnen. Am Ende köpfelte Michael Mejta etwa nur an die Latte, in Halbzeit eins liefen Andreas Ringswirth und Patrik Ruzicka im 2:1-Duell auf das gegnerische Tor zu, Ringswirth spielte aber den besser stehenden Ruzicka nicht an. „Das war eine der Situationen, die wir nicht ordentlich fertig gespielt haben. Solche Aktionen hatte der Gegner ja nicht einmal“, haderte Eichler.

Kellerduell gegen Kottingbrunn

Am Freitag treffen die Waidhofner nun auf Kottingbrunn, das als Titel-Mitfavorit in die Saison startete, aktuell mit fünf Zählern aber nur zwei Ränge vor Waidhofen auf Tabellenposition 14 steht. „Wir waren in jedem Spiel bisher dabei – also wird auch gegen Kottingbrunn etwas möglich sein“, hofft Eichler. Die Mannschaft muss er allein schon aufgrund des Ausfalls von Pilik umbauen. Eventuell gibt's auch eine Überraschung, wie Eichler andeutete. So wird überlegt, ob Abwehrchef Michael Mejta in den Angriff rückt. Waidhofens Kapitän ist gelernter Stürmer, spielte diese Position einst bei Karlstein und Heidenreichstein. Erst in Waidhofen wurde er zum Verteidiger umfunktioniert. „Eine interessante Möglichkeit“, sagt Eichler. Die Mannschaft sei trotz der bisherigen fünf Niederlagen intakt: „Das hat sie in Scheiblingkichen gezeigt. Es war sensationell, wie sie nach dem 0:2 wieder zurückgekommen ist.“ Nur die Belohnung blieb allerdings aus.