Neuer Stürmer für Waidhofen

Einen neuen Stürmer krallte sich Waidhofen: Antonin Plichta, 27-jähriger Tscheche, der zuletzt bei Velke Mezirici in der dritten tschechischen Liga aktiv war, dort in der abgelaufenen Saison 17 Treffer erzielte. Insgesamt kam Plichta in 95 Drittliga-Spielen auf 42 Tore und zehn Assists. „Er war zweimal da, auch mit seiner Familie. Er machte einen guten Eindruck, auch vom Charakter her“, hofft Obmann Andreas Hanisch, einen guten Griff gemacht zu haben. „Sehen werden wir es dann in der Meisterschaft.“ Plichta – für ihn ist es die erste Auslandsstation – ist ein klassischer Stürmer, der neben Patrik Ruzicka für mehr Betrieb in der Waidhofner Offensive sorgen soll.

Der Tscheche soll nicht der letzte Transfer der Waidhofner gewesen sein – Gespräche mit „zwei jungen Spielern aus der Region“ sind im Laufen.

Dazu könnte es noch einen Abgang geben. Obmann Hanisch rechnet nicht mehr damit, dass der Leihvertrag mit Horn bezüglich Pascal Eidher verlängert wird. Eidher dürfte bei den Horn Amateuren in der 2. Landesliga eingeplant sein.