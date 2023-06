Torhüter-Rochade beim SV Waidhofen

Die Saison endete für Waidhofen mit einer Heimniederlage. Auf die Tabelle hatte das 1:3 gegen Kottingbrunn aber keine weitrechenden Konsequenzen mehr. Bereits zuvor hatte Ardagger/Viehdorf den Meistertitel fixiert, sodass Kottingbrunn auch am Papier keine Chance mehr hatte. Waidhofen hingegen rutschte noch an die drittletzte Stelle ab, hatte den Klassenerhalt aber schon seit dem 1:0-Derbysieg über Zwettl in der Tasche.

Gleich nach dem Abpfiff wurden noch am Rasen des Birkenstadions die ersten Personal-Entscheidungen verkündet: Torhüter Milan Pastucha und Michael Polt werden künftig nicht mehr für den SVW spielen und wurden gebührend verabschiedet. Pastucha dockte in der Winterpause der Saison 2017/18 aufgrund einer Verletzung von Keeper Peter Rosenmayer bei Waidhofen an, kam damals von Gebietsligist St. Martin und war zuvor schon bei Derbykonkurrent Schrems tätig.

Der mittlerweile 41-jährige Slowake zählte in Waidhofen zu den absoluten Führungsspielern, war mitunter einer der besten Torhüter der Liga. „Er war mit Sicherheit auch der beste Torhüter, der jemals bei uns gespielt hat“, sagt Obmann Andreas Hanisch, selbst jahrelanger Stamm-Torhüter bei den Grün-Weißen.

Dass der Abgang von Pastucha keine leistungstechnischen Gründe hat, ist klar. Zum Einen spürt auch Waidhofen die steigenden finanziellen Kosten, zum anderen soll ein Generationenwechsel an dieser Position stattfinden.

200.000 Kilometer mit dem Auto

Pastucha reiste aus Bratislava nach Waidhofen an, spulte in seiner fünfeinhalbjährigen Ära 200.000 Kilometer mit dem Auto ab. Nun wird er vom bisherigen Reserve-Keeper Marco Altschach abgelöst. „Es war keine Entscheidung gegen Milan, sondern eine für Marco“, möchte Hanisch den 21-jährigen Eigengewächs-Torhüter forcieren. Pastucha selbst denkt trotz seiner 41 Jahre noch nicht ans Karriere-Ende, ist für ein weiteres Engagement offen.

Nachdem Altschach nun zur Nummer eins befördert wurde, braucht es eine neue Nummer zwei. Diesen Part soll U16-Torhüter Adrian Hell, aktuell an Gebietsligist Heidenreichstein verliehen, übernehmen.

Aber nicht nur von Pastucha nehmen die Waidhofner Abschied, sondern auch von Allrounder Michael Polt. Der tritt aus eigenem Wunsch von der Landesliga-Bühne ab und wird zu Gastern in die 1. Klasse Waldviertel wechseln. Der 31-Jährige entsprang dem Waidhofner Nachwuchs, kehrte im Jänner 2019 – nach Stationen in Vitis und Grafenwörth – wieder zurück und absolvierte seit damals 53 Liga-Spiele, erzielte dabei fünf Treffer. Weitere Veränderungen wird's im Kader noch geben. Fix ist mittlerweile, dass die Legionäre Pavel Pilik und Patrik Ruzicka auch in der kommenden Saison für Waidhofen einlaufen werden.