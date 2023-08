Waidhofen hadert und hofft

Im Lager der Waidhofner trauert man einem möglichen Punktgewinn aus dem Spiel gegen die SKN St. Pölten Juniors schwer nach. „Ein Punkt wäre für die Moral immens wichtig gewesen“, sagt Obmann Andreas Hanisch. „Dann wären wir im Soll gewesen. So viele Spiele du hast, so viele Punkte solltest du haben.“ Aktuell stehen die Waidhofner nach vier Runden bei drei Zählern.

0:2 lag der SVW nach wenigen Minuten gegen die SKN Juniors hinten, mit einem Doppelpack glichen sie schnell aus. Dann ging's munter hin und her, ehe das Spiel in der zweiten Halbzeit etwas abflachte. In der 90. Minute schlugen die Gäste noch einmal zu. Obmann Hanisch sah's schon so kommen. „Man hat gemerkt, dass uns etwas die Kräfte ausgingen.“ Trainer Edgar Eichler ärgerte vor allem das Abwehrverhalten vor diesem letzten Gegentreffer: „So darfst du nicht einmal bei einer Schülermannschaft attackieren.“ Die Waidhofner konzentrierten sich allesamt auf den ballführenden Spieler, vergaßen den in der Mitte Mitlaufenden und späteren Siegestorschützen...

Ebenfalls bitter: Oliver Bauer, der zuletzt Lob von Eichler bekam, trat gegen die SKN Juniors gehandicapt an, musste früh ausgewechselt werden. Eine Oberschenkel-Zerrung setzt ihn nun einige Wochen außer Gefecht.

Die nächsten beiden Runden bestreiten die Waidhofner auswärts. Zunächst geht's nach Rohrbach (bisher drei Remis, eine Niederlage), dann zu Ostliga-Absteiger Scheiblingkirchen. „Wir wollen auf jeden Fall punkten. Ich sehe uns auf Augenhöhe mit diesen Gegnern“, hofft Eichler auf Zählbares.