Waidhofen kann noch in den Titelkampf eingreifen

Von wegen gemütlicher Saisonausklang beim SV Waidhofen. Die Thayastädter stehen in der abschließenden Runde der 1. Landesliga noch einmal voll im Fokus: Im Zweikampf um den Meistertitel hat Ardagger/Viehdorf gegenüber Waidhofens kommenden Gegner Kottingbrunn die besten Karten – ein Punkt beim Heimspiel gegen Rohrbach/St. Veit und die Mostviertler sind Meister. Lässt der Tabellenführer, der zuletzt Zwettl mit 4:0 vom Platz schoss, aber aus und verliert, könnte Kottingbrunn mit einem Sieg in Waidhofen noch in der Tabelle gleichziehen. Aufgrund des besseren Abschneidens im direkten Vergleich (Ardagger gewann das Heimspiel 2:1, Kottingbrunn in der Rückrunde 3:0) wäre dadurch Kottingbrunn Meister.

Von Waidhofen wird's hier keine Gastgeschenke geben. „Wir wollen zum Saisonabschluss punkten“, sagt Trainer Edgar Eichler. „Wir wollen nicht Drittletzter werden.“ Mit einem Sieg wäre sogar noch der Sprung in die Top-10 möglich.

Nach dem 0:0 in Rohrbach, wo Waidhofen durch Jannik Scherzer sogar die einzige Top-Chance des Spiels vorfand, kehrt wieder die zuletzt gesperrte Mittelfeld-Zentralachse mit den Pilik-Brüdern Pavel und Tomas zurück. Auch am Torhüter-Posten gab's zuletzt – wie angekündigt – keinen Wechsel. Marco Altschach erkrankte in der Woche vorm Rohrbach-Spiel, saß daher nur auf der Bank. Dafür feierte der erst 15-jährige Robin Spielhofer sein Startelf-Debüt, lieferte laut Trainer Eichler eine starke Leistung ab. „Daher wird er auch gegen Rohrbach beginnen“, blickt der Coach vor.

Eichler selbst muss hingegen passen. Er sah nach Abpfiff in Rohrbach die Rote Karte von Referee Kurt Hertelt und ist gesperrt. „Eigentlich war das eine total lächerliche Entscheidung“, kann er diese Aktion nicht nachvollziehen. „Der Schiedsrichter zeigte zwei Minuten Nachspielzeit an. Dann ließ er eine Corner-Serie von Rohrbach laufen, sodass wir vier Minuten drüber waren. Beim letzten Corner befreien wir uns, starten über Ruzicka einen Konter, wobei der nur noch einen Gegenspieler hat und der Goalie auf der Mittellinie steht – da pfeift er ab. Ich habe ihn danach um eine Erklärung für diese Aktion gebeten und er zeigt mir Rot.“ Statt Eichler wird gegen Kottingbrunn Co-Trainer Thomas Meyer von der Bank aus die Kommandos geben.