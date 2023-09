Waidhofen spielt ohne Ruzicka weiter

Die Personaldecke beim SV Waidhofen wird immer dünner – und dennoch entschloss sich der Verein dazu, vorläufig auf Patrik Ruzicka zu verzichten. „Aus gesundheitlichen Gründen“, wie Obmann Andreas Hanisch betont. Ruzicka sei „absolut nicht fit“. „Alles hat seine Grenzen. Wir müssen den Spieler schützen, auch wenn er trotzdem spielen würde.“ Ruzicka, der immer wieder angeschlagen war, schleppt aktuell Rückenprobleme mit sich herum, musste sich zuletzt immer fitmachen lassen und wird daher nicht eingesetzt. Damit treten die Waidhofner vorerst ohne tschechischen Legionär an. Denn bereits zuvor verabschiedeten sich Antonin Plichta und Pavel Pilik auf die Verletztenliste.

Der Verletzte erhielt eine Sperre

Kurios: Pilik, der in Scheiblingkirchen von einem Gegenspieler umgeschnitten wurde und verletzt raus musste, wurde danach von Schiedsrichter Erik Karner wegen Kritik beim Verband angezeigt und fasste dafür eine Sperre aus. Der Foul-Verursacher sah übrigens nicht einmal eine Karte. Die Sperre saß Pilik bereits beim Heimspiel gegen Kottingbrunn ab. Die Herbstsaison ist für ihn allerdings ohnehin fix gelaufen. Pilik absolviert in Prag noch eine genaue medizinische Untersuchung. Im schlimmsten Fall könnte neben dem Seitenband auch das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen sein.

„Natürlich läuft das alles anders, als wir uns das vorgestellt haben“, sagt Obmann Hanisch. Mit Plichta, Pilik und jetzt auch Ruzicka fehlen nicht nur die drei Legionäre, sondern auch Führungsspieler. Hanisch lobte daher den Einsatz der noch verbleibenden Spieler bei der Niederlage gegen Kottingbrunn: „Selbst bei 0:2 hat noch jeder alles gegeben - es ist derzeit aber eben nicht mehr drinnen.“ Beim Spiel Letzter gegen Drittletzter passte sich das Niveau über weite Strecken auch dem Tabellenstand an. Kottingbrunn wurde lediglich zweimal gefährlich, traf aber zweimal ins Tor. Zweimal enteilte Petra Zubak der Waidhofner Abwehr (6., 84.).

Nach sieben Runden steht Waidhofen bei sechs Niederlagen. „Die Auslosung wird auch nicht leichter“, sagt Hanisch. Am Samstag geht's nach Retz, danach kommt der starke Aufsteiger Korneuburg – derzeit Tabellenzweiter – ins Birkenstadion. Personell könnte Oliver Bauer demnächst aus dem Verletztenlazarett in den Kader zurückkehren.