Bei 40 Punkten ist bei Gloggnitz Badeschluss

Egal, welchen Beobachter der Szene man fragt — die SV Gloggnitz gehört nach aktuellem Stand zu den heißesten Meistertipps in der 1. Landesliga. Und auch, wenn logischerweise noch nicht feststeht, wie viele Punkte Lukas Grill und Co. sammeln werden — in Stein gemeißelt ist, wie viele Punkte maximal ausbezahlt werden. Bei 40 Zählern hat die Vereinsführung einen Deckel eingezogen. „Um Planungssicherheit zu haben. Wir haben einen neuen Vorstand und einen neuen Trainer, es wird einige Zeit brauchen, bis sich alles einspielt“, wie Sektionsleiter Alexander Niklas erklärt. Diese Entscheidung sei früh genug mit den Spielern kommuniziert worden, Niklas ist stolz, „dass alle diesen Weg mitgehen.“

Eine Vierziger-Grenze ist durchaus gängig im Amateurfußball — allerdings tendenziell bei Abstiegs- und Mittelfeld-Kandidaten, bei Titelanwärtern sind sie nicht alltäglich.