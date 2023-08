Gloggnitz-Trainer Markytan: Erstes Drittel? „Da sehe ich uns nicht“

Gloggnitz überzeugte im letzten Test, vor allem die erste Hälfte gegen Stadtligist Wienerberg war eine Machtdemonstration. „Absolut positiv. Wir haben sehr gut gespielt, uns Chancen erarbeitet und genutzt. Wir haben zur Pause 5:1 geführt. Man muss aber auch sagen, dass Wienerberg nicht den besten Tag erwischt hat“, rekapituliert Gloggnitz-Coach Thomas Markytan nach dem Probegalopp, der schlussendlich mit einem 6:3-Sieg endete.

Für Gloggnitz war es das einzige Ausrufezeichen in dieser Testspielsaison. Die restlichen Ergebnisse — 1:4 gegen Ritzing, 1:2 gegen Mauer und 3:2 gegen Trumau — waren durchwachsen.

„Auch wenn sie mich vielleicht nur scheitern sehen wollen“

Am Freitag (18.30 Uhr) kommt Ortmann zum Süd-Duell in die Krammer-Arena. Markytan wünscht sich eine volle Tribüne, auch wenn er weiß, dass er als Nachfolger von Erfolgstrainer Thomas Leonhardsberger noch Sympathiepunkte sammeln muss. Nicht jede Entscheidung der ersten Wochen stieß beim Anhang auf Zuspruch. „Ich habe viel geändert und umgedreht. Das kommt nicht immer gut an. Deshalb war das 6:3 wichtig. Ich glaube jetzt werden schon viele neugierig sein , auch wenn sie mich vielleicht nur scheitern sehen wollen.“

Wie Ortmann zu knacken ist, glaubt Markytan zu wissen: „Sie haben in der Mitte mit Yasin Adigüzel einen Unterschiedsspieler, ihn dürfen wir nicht ins Spiel kommen lassen, außerdem haben sie schnelle Flügel. Da sind sie sehr stark. Die Seiten müssen wir kontrollieren.“

Gloggnitz geht jedenfalls als Favorit ins Süd-Duell mit Ortmann. Die letzten vier direkten Duelle gingen allesamt an Stefan Ofner und Co. Die Meinung von Ortmann-Coach Christoph Stifter, dass Gloggnitz der Topfavorit auf den Titel ist, teilt Markytan aber nicht: „Es gibt Kottingbrunn, Langenrohr oder Retz. Die Aufsteiger werden stark sein. Wiener Neustadt ist eine Wundertüte. Und warum soll Scheiblingkirchen nicht wieder vorne dabei sein? Viele sagen, dass wir vorne dabei sind. Ich sehe uns ehrlicherweise nicht im ersten Drittel.“