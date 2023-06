Gloggnitzer Debütjahr mit viel Sentimentalität

Neuer Anstrich. Gloggnitz zauberte im vergangenen Sommer einige Kracher aus dem Hut, verpasste damit der Meistermannschaft ein neues Gesicht. Und die Transfers sollten auch zünden...Starker Herbst. Mit 27 Punkten spielte Gloggnitz eine Top-Hinrunde, nur sechs Punkte fehlten zu Winterkönig Ardagger. Allerdings redeten unter dem Christbaum niemand vom Meistertitel, entsprechend verhalten auch dien Transfermarkttätigkeiten.Verletzungspech. Ömer Özbek fiel mit einer Knöchelverletzung das ganze Frühjahr aus, für Loris Pirollo ist das Kalenderjahr 2023 seit knapp zwei Wochen dahin und auch Matthias Gruber musste einen Großteil der Partien von draußen verfolgen. Dazu kam auch noch der Ausfall von Tormann Stefan Bliem zu einem kritischen Punkt der Saison. Das Gedankenspiel, was wäre gewesen wäre, wenn Gloggnitz zum richtigen Zeitpunkt vollzählig gewesen wäre, brennt im SVG-Herz.Knipser vom Dienst. Patrick Handler kam im Sommer ins Alpenstadion (vulgo „Krammer Arena“) und überzeugte vom ersten Tag an. Mit 14 Saisontreffer mischte er bis zum Schluss um die Torjägerkanone mit, am Ende musste er aber Benjamin Mustafic den Vortritt überlassen.Bis auf die Zielgerade. Eigentlich war der Titeltraum nach dem Umfaller gegen Kottingbrunn schon längst ausgeträumt, doch die Umfaller der Konkurrenz küssten die SVG-Meisterambitionen aus dem Dornröschenschlaf. Als es dann aber darauf ankam, konnten die Gloggnitzer die PS nicht auf die Straße bringen, die Ausfälle waren nicht mehr zu kompensieren.Das sagt Trainer Thomas Leonhardsberger: „Es war eine großartige Saison, auf die wir alle Stolz sein können. Aber natürlich ist auch ein gewisses Bedauern da, weil wir solange so weit vorne dabei waren und es dann nicht geschafft haben.“