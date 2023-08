Kein Promi-Bonus beim Kampf ums Leiberl

Gerald Peinsipp, Lukas Grill, Ömer Özbek — viel bessere Bankspieler gibt's auch in der Regionalliga nicht. Gegen Trumau leistete sich Gloggnitz-Trainer Thomas Markytan den Luxus, neben sich prominente Namen auf der Bank zu versammeln. Allerdings mit verletzungsbedingten Hintergrund: Lukas Grill kassierte im Training einen Schlag, konnte nicht alle Einheiten zu hundert Prozent absolvieren, für die beiden rekonvaleszenten Ömer Özbek und Gerald Peinsipp wären die 90 Minuten noch eine Spur zu früh gekommen. „Wir sind in der glücklichen Situation solche Qualitätsspieler auch schonen zu können und nicht in die Lage zu bringen, dass sie um jeden Preis ,drüber' gehen müssen“, sieht es Markytan positiv.

Markytan will sich noch nicht festlegen

Gegen Trumau ließ er den Regionalliga-erprobten Daniel Pichler, der im Sommer von Scheiblingkirchen kam, als Zehner hinter Solo-Spitze Patrick Handler zaubern — auf der Position, auf der in den vergangenen Jahren Grill eine Fixgröße war. „Wir werden sehen, wie der Kampf um's Leiberl weitergeht“, will sich Markytan zwei Wochen vor dem Saisonstart nicht festlegen. Fakt ist, dass die Vorbereitung noch nicht ganz nach Plan verläuft. So stockte gegen den Gebietsliga-Absteiger Trumau unter dem Kommando von Neo-Trainer Christian Banovits phasenweise der Motor. „Möglich, dass einige Spieler den Gegner unterschätzt haben. Das frühe Gegentor hat natürlich nicht geholfen“, gab sich Markytan kritisch.

Bis zur Meisterschaft würde es aber eine deutliche Steigerung brauchen. „Das werden wir auch bewerkstelligen“, ist sich Markytan sicher, dass der SVG einen Gang nach oben schaltet.