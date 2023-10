Lukas Grill und das feine Füßchen

Eigentlich war es ja eine 0:0-Partie. Gloggnitz, Kottingbrunn — nahezu keine Chancen, die beiden Sechzehner waren Sperrzone. Und dennoch waren es die Gloggnitzer die nach dem Schlusspfiff vor ihren mitgereisten Fans die Welle machten. Der Grund: Lukas Grill schlug im Doppelpack zu. Und zwar stellte er einmal mehr seine Qualität bei Standards unter Beweis. In der ersten Hälfte zirkelte er den Ball über die Mauer, in der zweiten Hälfte knallte er die Kugel völlig humorlos und unhaltbar ins rechte Kreuzeck vom Elfmeterpunkt. „Ich freue mich, dass mir die zwei Treffer gelungen sind und ich meinen Teil zum Sieg beitragen konnte“, meint Grill.

Die Saison lief für den Spielmacher eher durchwachsen, musste der Leistungsträger aufgrund von gesundheitlichen Rückschlägen zwischendurch komplett zusehen — die zwei Treffer waren die ersten beiden Tore in der laufenden Saison. Dazu kommt, dass die Gloggnitzer lange Zeit nach dem Rhythmus suchten. „Die Erwartungshaltung hat sich im Vergleich zum Sommer nicht geändert“, schmunzelt Grill in Anspielung an die hochgesteckten Ziele in der Mannschaft.

Mit nur vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Korneuburg ist alles möglich. „Wir wollen jetzt im Herbst so viele Punkte wie möglich“, so Grill