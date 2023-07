Mit Video: Spratzern - SKN Juniors

Der erst am Montag von Spratzern verpflichtete Deutsche Nemanja Cicmilovic gab am Freitag ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub, die SKN Juniors, sein Debüt. Maximilian Frech (r.), der Markersdorfer stieß ebenfalls im Sommer erst zu den Juniors, hielt dagegen. Am Ende gab's ein gerechtes 1:1.

Foto: Claus Stumpfer