Rohrbach verliert daheim gegen Purgstall

Der Obmann der Hauptgruppe West. Gerhard Plank (r.) freute sich über den Sieg "seiner" Purgstaller. Der Obmann der Hauptgruppe Spiteznfußball Thomas Wachter (Mitte) nahm als Rohrbacher das Ergebnis locker, USC-Urgestein Johannes Bader (l.) mühte sich da doch deutlich schwerer ein Lächeln ab. Foto: Claus Stumpfer

Zwei gegenüber der Vorsaison stark veränderte Teams standen sich am Freitagabend in Rohrbach gegenüber. Die Gäste aus Purgstall haben aber den zuletzt in der 2. Landesliga West recht erfolgreichen Stamm ihrer Elf unverändert gelassen, nur noch einige Hochkaräter hinzugeholt. Gegen den 1.-Landesliga-Klub sah man bereits, dass die Truppe von Trainer Hans Jürgen Moser nun auf Augenhöhe mitspielen kann. 2:0 ging sein Team durch Tore von Özkan Dinc (45) und Blaz Udovicic (61.) sogar in Führung, ehe die Hausherrn angeführt von David Sauer auch das Tempo hochfuhren. Mario Gronister (63.), der erst am Montag von Spratzern als Last-Minute-Transfer zu den Rohrbachern gestoßen war und der Slowake Patrik Chrenko aus einem Strafstoß besorgten postwendend den Ausgleich. Doch Neuzugang Udovcic avanvierte mit seinem zweiten Treffer für Purgstall (75.) dann doch zum Matchwinner für den vermeintlichen Underdog. Sehr zur Freude auch vom anwesendem Hauptgruppenobmann West Gerhard Plank. Der Rohrbacher Obmann der Gruppe Spitzensport im NÖFV, Thomas Wachter, nahm's sportlich.