Drga-Doppelpack bei Kottingbrunner Sieg

Michael Drga mit einem Doppelpack und Rückkehrer Adrien Dauce trafen für die Niederösterreicher. Der Wermutstropfen beim 3:2-Erfolg: Youngster Florian Schusser schied mit Verdacht auf eine Fraktur der Hand aus. Am Freitag bestreiten die Kottingbrunner gegen LAC-Inter die Generalprobe für den Landesliga-Auftakt - und der hat's in sich. Regionalliga-Absteiger Wr. Neustadt gastiert in der Gruab'n, Trainer Jochen Wöhrer schaute den Blau-Weißen auf die Beine.