Im Winter ist für Stifter Schluss

Aus Insider-Kreisen war schon im Sommer zu hören, dass der aktuelle Herbst eine Vorbereitung für die Wachablöse im Winter ist, jetzt wird der SC Ortmann bezüglich seiner wichtigsten Personalie konkret. Wenige Stunden vor dem Auswärtsspiel bei St. Peter/Au gibt der Verein bekannt, dass nach viereinhalb Jahren die Zusammenarbeit mit Christoph Stifter im Winter sein Ende finden würde. „Wir haben auch in der Vergangenheit solche Entscheidungen so früh wie möglich kommuniziert, wir sind ehrlich zu unseren Spielern und zu allen Beteiligten im Umfeld“, so Obmann Stefan Hausmann.

Für Stifter hat der SCO-Chef nur lobende Worte: „Christoph hat gemeinsam mit der Mannschaft Unglaubliches für unseren Verein geleistet. Die tolle Entwicklung unserer Spieler und des gesamten Teams trägt seine Handschrift.“ Der Entschluss im Winter getrennte Wege zu gehen sei in beidseitigem Einvernehmen passiert. „Christoph ist überzeugt, dass diese Vorgehensweise das beste für den Verein ist - und ich teile diese Ansicht. Ich rechne es ihm auch an, dass er so denkt.“

Stifter lässt die Ortmann-Family wissen: „Ich bin sehr stolz, dass ich in dieser Zeit ein Mitglied dieses großartigen Vereins sein und auch meinen Teil zu dieser Entwicklung beitragen durfte. In den letzten sieben Runden werden wir gemeinsam alles rausholen, um mit dieser tollen Mannschaft noch viele Erfolge feiern zu können. Wir sehen uns am Platz!“

Wer die (schwere) Nachfolge von Christoph Stifter antreten wird, ist noch offen. „Wir hatten bisher mit keinem Trainerkandidaten Kontakt“, will Hausmann den Markt sondieren.