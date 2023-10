Abschiedstour für ein Aushängeschild

Vier Spiele. Dann ist Schluss. Einer der großen Söhne des USV Scheiblingkirchen hängt nach der Herbstsaison seine Fußballschuhe an den Nagel. Christian Ressler verabschiedet sich in die Fußballpension. „Ich habe eigentlich schon länger mit diesem Gedanken gespielt, so richtig ist die Entscheidung aber erst vor einem Monat gefallen“, erklärt der Offensivspieler. Er möchte sich voll und ganz seiner jungen Familie widmen: „Meine Tochter ist vier Jahre alt, ich habe das Gefühl, dass ich viel versäume. Sie macht unter der Woche sehr viel und ich kann da nie dabei sein, weil ich beim Training bin.“ Eigentlich dachte Ressler schon an einen Abschied im Sommer, vielleicht etwas kürzer treten in einer niedrigeren Spielklasse — aber eine Knieverletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung, noch dazu war der Verein nach dem Regionalliga-Abschied im großen Umbruch.

Ressler blickt auf eine Top-Karriere zurück: Drei Meistertitel und ein Cup-Sieg mit Scheiblingkirchen, dazu kommt die Meistermedaille vom Titel mit Mattersburg aus der 2. Liga. Und: Ressler gehört (gemeinsam mit Gloggnitz' Thorsten Röcher) zu den ganz wenigen Kickern, die ihre ganze Jugend bei ihrem Heimatverein verbracht haben und als Erwachsene den Sprung zum Profi schafften.