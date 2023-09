Auf der Achterbahn zum Schlüsselspiel

Scheiblingkirchens Inkonstanz auf der Anzeigetafel geht auch in Kilb in die nächste Runde. Nach dem Heimsieg gegen Waidhofen schöpfte der USV Hoffnung, den verpatzten Saisonstart hinter sich zu lassen. Und die Leistung auswärts in Kilb war auch durchaus ansprechend, allerdings standen sich die Scheiblingkirchner mit ihren Eigenfehlern selbst im Weg. „Es ist aktuell so, dass unsere Fehler knallhart bestraft werden“, analysiert Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar die aktuelle Situation.

Dass beim zweiten Gegentreffer der Schiedsrichter ein klares Foul an Tormann Florian Kaltenböck nicht gegeben hat, will Husar nicht als Beleg dafür gelten lassen, dass seine Truppe aktuell vom Pech verfolgt ist: „So wie ich mich vor zwei Jahren dagegen gewehrt habe, dass unsere knappen Siege in der Meistersaison allesamt Glück waren und immer betont habe, dass wir uns dieses ,Glück' erarbeitet haben, gilt das jetzt auch auf der anderen Seite. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir uns das notwendige Glück erarbeiten“, so Husar. Gegen Kottingbrunn wartet eine schwere Aufgabe auf die Scheiblingkirchner — die Mannschaft von Trainer Zeljko Ristic startete als großer Titelfavorit in die Saison, hatte aber ebenfalls mit einem matten Saisonstart zu kämpfen. Aus den letzten drei Spielen holten die Kottingbrunner aber sieben Punkte. „Da kommt ein Gegner mit richtig viel Qualität“, weiß Husar, was ihn erwartet. Mit einem vollen Erfolg könnte Scheibling' den Anschluss ans Mittelfeld halten.