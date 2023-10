Auswärts gegen die alten Bekannten

Die Erinnerungen an die Wiener Neustädter ERGO Arena sind durchaus positiv: Vor rund einem Jahr traf Daniel Ressler mit einem herrlichen Freistoß mitten ins SC-Herz, sorgte für kurz vor Schluss für einen knappen 2:1-Derbysieg. Ein Ergebnis, das die Scheiblingkirchner auch am Samstag (19 Uhr) wohl mit Handkuss nehmen würden. Denn mit einem Sieg würden die Husar-Mannen einen Schritt weiter Richtung Tabellenmittelfeld machen.

Bei der Partie gegen den Lokalrivalen gibt's auf der anderen Seite einige bekannte Gesichter — wie etwa den gebürtigen Puchberger Philipp Eichberger (20), der bei den Wiener Neustädtern eine Fix-Größe in der Defensive ist. Drei von seinen Mitspielern kennt man in Scheiblingkirchen sogar aus gemeinsamen Zeiten: Allen voran Dominik Hemmelmayer, der beim letzten Aufeinandertreffer der beiden Teams noch die USV-Dress trug, nur wenige Tage später nach rund zehn Jahren und zwei Meistertiteln sowie einem Cup-Sieg nicht mehr Tormann der Scheiblingkirchner war.

Auf vergleichsweise kürzere Aufenthalte in Scheiblingkirchen blicken Pascal Fischer und Timo Etlinger zurück. Fischer kickte von 2018 bis 2019 im Pittental, ehe er zum FAC in die 2. Liga wechselte. Etlingers Schritt im vergangenen Sommer kam dann eher überraschend — der gebürtige Wimpassinger verließ Scheibling' nämlich nicht für höhere Gefilde, sondern schloss sich dem Ligakonkurrent aus Wiener Neustadt an.

Für entsprechende Derbystimmung wird jedenfalls gesorgt sein, vor einem Jahr machten die Scheiblingkirchner Fans diese Auswärtspartien durch ihre zahlreiche Präsenz zu einem grün-weißen Heimspiel. Wiederholungsgefahr groß...