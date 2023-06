Das Comeback: Thomas Husar ist zurück in Scheiblingkirchen

Am Donnerstagabend verkündete Regionalliga-Absteiger Scheiblingkirchen die Trennung von Christoph Knaller. Am Freitagmorgen machten die Pittentaler seinen Nachfolger publik: Thomas Husar ist zurück beim USV. Der Badener Fußballlehrer prägte die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte - Meister in der 2. Landesliga, Meister in der 1. Landesliga. Im vergangenen Sommer zog Husar nach acht Jahren einen Schlussstrich unter das Kapitel Scheiblingkirchen, ging den Schritt in die Regionalliga nicht mit. In den letzten Spielen kehrte er als Teil des Trainerteams zurück auf die Betreuerbank, unterstützte Knaller, der zwischen 2020 und 2022 Husars Assistent war. Der Abstieg war aber nicht mehr zu verhindern.

„Die Mannschaft und der Verein liegen mir am Herzen“

Jetzt ist Husar zurück in der Hauptverantwortung. In einer ersten Stellungnahme sagt der BORG-Professor: „Es tut mir für Christoph Knaller unendlich leid, dass sein Engagement nicht mit Erfolg belohnt wurde. Mir liegt die Mannschaft und der Verein sehr am Herzen, daher bin ich gerne bereit zu helfen, wenn ich gebraucht werde. Jetzt möchte ich einfach darauf los arbeiten.“ Obmann Simon Weinlich ergänzt: „Nachdem wir den Klassenerhalt leider nicht geschafft haben, steht uns ein kleiner Umbruch bevor. Wir werden versuchen vermehrt auf unsere jungen Burschen zu setzen und dennoch eine schlagkräftige Truppe in die Landesliga auszusenden und sich in dieser zu stabilisieren. Nach den Gesprächen der letzten Tage, waren wir uns einig, dass Thomas hierfür der am besten geeignete Trainer ist. Bei Christoph möchte ich mich ganz besonders für seinen unermüdlichen Einsatz bedanken.“