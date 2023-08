Melvin Reichardt: „Zu bleiben war die richtige Entscheidung“

Aus Schrems kehrten die Scheiblingkirchner mit leeren Händen heim. „Ärgerlich, weil wir uns zwei Tore im Konter eingefangen haben, da hat die Tiefenstaffelung nicht gepasst“, so Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar. Und auch, wenn die Saison für Scheibling' bisher durchwachsen läuft, kann ein Spieler ein solides persönliches Zwischenfazit ziehen: Melvin Reichardt stand nämlich nach einer Vorsaison zum Vergessen in allen drei Partien in der Startformation und traf sowohl gegen Schrems als auch Langenrohr, zum ersten Mal seit seiner Akademiezeit bei der Admira in zwei aufeinenaderfolgenden Pflichtspielen. „Man kann jetzt schon sagen, dass es für mich die richtige Entscheidung war, in Scheibling' zu bleiben“, so Reichardt. Der Hauptgrund für seinen Verbleib: „Als ich gehört habe, dass Thomas Husar wieder Trainer wird, stand für mich fest, dass ich Scheiblingkirchner bleibe. Ich schätze ihn, er schätzt mich.“