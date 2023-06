Ein neuer Anstrich für die Vorderfront

Christopher Hatzl hat den Verein bereits Richtung Heimatklub Weikersdorf verlassen, auch bei Timo Etlinger und Tobias Meier stehen die Zeichen auf Abschied. Jetzt ist auch amtlich, dass ein weiterer Offensivmann seine Zelte im Pittental abbricht und weiterzieht — Matthias Lindner heuert beim 2. Landesliga Ost-Klub Katzelsdorf an. Lindner, der seine Karriere beim USV Scheiblingkirchen begann, kehrte 2018 nach insgesamt 41 Bundesliga- und 58 2. Liga-Spielen zu seinen Wurzeln zurück. Mit Scheibling' wurde Lindner Meister in der 1. Landesliga und Cup-Sieger, jetzt heuert er nach dem Abstieg aus der Ostliga eine Etage tiefer an. „Es war für mich etwas besonderes, zu meinem Heimatverein Scheiblingkirchen zurückzukehren. Hier habe ich mit fünf, sechs Jahren zum Kicken begonnen“, wird der USV für Lindner immer einen Platz in seinem Herzen haben. „In den Jahren danach ist hier etwas gewachsen, das seinen Höhepunkt im Meistertitel in der Vorsaison hatte. Das war unglaublich, so etwas erleben zu dürfen, ist einmalig“, so Lindner, der 13 Treffer zu diesem Titel beisteuerte. Die Ostliga-Saison hatte nicht den erwünschten Ausgang, dennoch ist Lindner froh, „Teil dieser Erfolgsgeschichte sein zu dürfen“.

„Werde diesem Verein immer verbunden bleiben“

Für Lindner ist jetzt die „Zeit, für etwas Neues gekommen.“ Der Grund dafür war das Bemühen der Katzelsdorfer um den Torjäger, der ab dem ersten Gespräch mit Trainer Peter Lackner ein gutes Gefühl hatte. Das Gesamtpaket, vor allem die Pläne für die nächste Saison, haben den Ausschlag gegeben. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, wünsche aber natürlich Scheibling' auch weiterhin alles Gute. Ich werde diesem Verein immer verbunden bleiben.“

Im Gegenzug zum Lindner-Abschied holt Scheiblingkirchen einen Spieler aus Katzelsdorf zurück, den sie im Winter leihweise abgegeben haben: Moritz Stangl heuert wieder beim USV an. Bei Katzelsdorf verzeichnete er in 17 Pflichtspielen neun Treffer, am Zittern um den Klassenerhalt bis zur letzten Runde konnte aber „Mo“ auch nichts ändern.

Damit aber noch nicht genug: Die Scheiblingkirchner basteln an einem weiteren Transfer für die Offensive — und dürften mit einem Landesliga- und Regionalliga-erprobten Knipser sehr weit sein.