„Ergebnisse sind nicht so wichtig“

11. März 2023: Scheiblingkirchen schafft beim späteren Meister Stripfing die Sensation, gewinnt 2:1. Der Aufsteiger rangiert in der Tabelle im soliden Mittelfeld, mit der Perspektive nach weiter oben. Der Klassenerhalt ist eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit.

11. August 2023: Am Freitag bestreitet Scheiblingkirchen das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Was fünf Monate zuvor kaum jemand für möglich gehalten hätte — es ist ein Spiel der 1. Landesliga. Denn der Überraschungscoup in Stripfing war der letzte Scheiblingkirchen-Sieg in einem Pflichtspiel. Zehn Partien ohne Dreier brockten den Pittentalern am Saisonende bekanntlich den Abstieg ein.

Ein langer, steiniger Weg

Und auch die Generalprobe für die Saison 2023/24 ging daneben. Scheiblingkirchen unterlag Brunn/Geb. (2. Landesliga Ost) 0:2. „Nicht verwunderlich. Wir haben gewusst, dass der Weg, auf dem wir uns befinden lang und steinig ist“, sieht Trainer Thomas Husar Scheiblingkirchen nach dem größten Kaderumbruch der jüngeren Vereinsgeschichte noch nicht am Leistungslimit.

Dementsprechend defensiv formuliert der Coach auch die Zielsetzung für die Doppelrunde rund um Mariä Himmelfahrt. Am Freitag geht es zu Hause gegen die St. Pölten Juniors („eine Unbekannte“) und am Montagabend gastiert Scheibling' in Langenrohr („einer der Favoriten auf die Meisterschaft“). Husar: „Ich bin zufrieden, wenn wir kompakt auftreten und spieltechnisch einen Schritt nach vorne machen. Das Ergebnis ist noch nicht so wichtig.“ Das kann freilich kein langfristiges Credo sein. Scheiblingkirchen steckt sich „in einer sehr, sehr starken Landesliga“ (O-Ton Husar) einen Platz in der oberen Tabellenhälfte als Saisonziel.