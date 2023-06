Höller wieder unter Pappeln

329 Pflichtspiele absolvierte Alois Höller für den SV Mattersburg, ab diesen Sommer kommen noch ein paar für den Mattersburger SV hinzu – denn der neue Klub in der burgenländischen Bezirkshauptstadt hat den Ex-Bundesliga-Kicker als Neuzugang bekannt gegeben. Damit endet für Höller ein Jahr beim USV Scheiblingkirchen, das mit einer Matchwinner-Leistung gegen den Wiener Neustädter SC begann und mit dem sportlichen Abstieg aus der Regionalliga endete. „Schade, wir hätten ihn gerne bei uns gehalten. Als Typ eine absolute Bereicherung“, so Scheiblingkirchen-Sportdirektor Manfred Sperhansl.

Höllers Rückkehr zu Mattersburg überschneidet sich zeitlich auch mit der Rückkehr des MSV an die alte Wirkungsstätte des SVM – nämlich ins Pappelstadion. „Es ist sehr, sehr schön wieder hier zu spielen. Da schließt sich für mich ein Kreis“, so der MSV-Neuzugang. Sportlich will er mit dem MSV eine gute Rolle spielen: „Konkrete Ziele sind jetzt gar nicht artikuliert. Der Verein soll langsam wachsen, das Umfeld muss da auch mithalten. Die Philosophie, der Weg mit vielen Mattersburgern steht im Fokus und das gefällt mir gut.“ Persönlich sei ihm seine Rolle bewusst. Höller soll Leithammel für die Truppe sein. Ebenfalls neu in Mattersburg ist Bad Fischaus Marco Cech und Neudörfls Matthias Müller.