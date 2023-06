„Nicht Scheibling'-like“: Die Hintergründe zum Knaller-Aus

Kärnten, ein sonniger Donnerstagvormittag. Christoph Knaller genießt mit seiner Familie den ersten vollen Tag Urlaub nach einer langen, harten Regionalliga-Saison. Die wochenlange Negativ-Serie, die am Freitag davor im Abstieg gipfelte, ging an die Substanz. Plötzlich läutet das Telefon. „Manfred Sperhansl“ scheint am Bildschirm auf. Nichts Ungewöhnliches, schließlich sind Sportdirektor und Trainer vor allem in Zeiten der Kaderplanung immer in engem Austausch. „Aber als er dann sagte, er würde zu mir nach Kärnten fahren, um mit mir ein Gespräch zu führen, wusste ich, was los ist“, fiel Knaller bei diesem Anruf aus allen Wolken. Knaller ersparte Sperhansl die Autofahrt, das Gespräch fand am Telefon statt...

Ein Gespräch, das 48 Stunden zuvor noch keine der beiden Seiten voraussah. Denn eigentlich war der Plan, mit Knaller an der Seitenlinie auch nach dem Abstieg aus der Regionalliga und in der 1. Landesliga weiterzumachen. „Bereits nach der Siegendorf-Partie (sechs Runden vor Schluss, Anm.) habe ich dem Vorstand meinen Rücktritt angeboten“, verrät Knaller.

Husar-Abschied nach nur wenigen Tagen

Doch der Verein hielt an Knaller fest. Statt der vom Trainer angebotenen Trennung, kamen Sportdirektor Manfred Sperhansl und Knaller im gegenseitigen Austausch zu dem Entschluss, Thomas Husar ins Trainerteam zurückzuholen. Husar war vor Knaller acht Jahre Chefcoach, führte Scheibling' zu zwei Meistertiteln und half auch nach dem offiziellen Abschied noch mit seiner A-Lizenz aus, die dem B-Lizenz-Trainer Knaller fehlte. Für alle Seiten war klar definiert und kommuniziert, dass Husars Comeback mit der Saison zu Ende gehen würde.

Mit dem letzten Spiel nahm er Abschied. Als er aber dann nur wenige Tage nach seinem „Lebewohl“ plötzlich der Verein wieder mit der Bitte an ihn herantrat, den Chefcoach-Posten, war er völlig überrascht. „Diese Entscheidung war sehr schwierig für mich, sicher einer der schwierigsten Entscheidungen, die ich in den letzten Jahren treffen musste“, so Husar.

Die Motivation dahinter, doch wieder das Traineramt zu übernehmen, ist Husars Wille, jenem Verein, dem er mittlerweile fast ein Jahrzehnt verbunden ist, zu helfen: „Ich mache das ausschließlich für die Menschen in diesem Verein, die Burschen auf dem Platz und für Manfred Sperhansl.“

Keine Bedenken wegen Denkmals

Bedenken, er könnte mit möglichem sportlichen Misserfolg seinem eigenen „Denkmal“ Kratzer zufügen hat Husar nicht: „So etwas spielt für mich keine Rolle. Ich ziehe meine Zufriedenheit daraus, wenn ich dabei mithelfen kann, etwas zu entwickeln.“

Dass Husar nicht nur Knallers Vorgänger, sondern seit Donnerstag auch sein Nachfolger wird, sorgt bei Knaller eher für Unverständnis. „Ich hatte in Scheiblingkirchen sechs tolle Jahre, durfte ein schönes Ende meiner Karriere als Spieler feiern, habe hier zunächst die Möglichkeit als Co- und dann als Cheftrainer bekommen, dafür bin ich dem Verein immer dankbar. Dieser Abschied als Trainer ist jetzt ganz und gar nicht Scheibling-like“, zeigt sich Knaller geknickt.

Was war also passiert zwischen der wiederholten Bestätigung von Knaller als Trainer am Dienstagabend und der Trennung am Donnerstag? Die Spielergespräche entwickelten eine Dynamik, die Sperhansl und seine Vorstandskollegen unter Zugzwang setzten. „Uns ist bewusst, dass Optik und Zeitpunkt nicht gut sind. Es war eine sehr schwere Entscheidung, die wir aber treffen mussten. Christoph ist ein extrem engagierter Trainer, der diesen Verein gelebt hat“, so Sperhansl.