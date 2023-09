Scheiblingkirchen beendet den Pittental-Fluch

Ein später Christian Ressler-Treffer an einem milden Oktober-Sonntag vor über elf Monaten. Scheiblingkirchen gewinnt 2:1 gegen Siegendorf, der Regionalligastart war für die Pittentaler vielversprechend.

Das ist jetzt über elf Monate her. So lang hat es gedauert, bis Scheiblingkirchen wieder auf der eigenen Anlage ein Meisterschaftsspiel gewinnen konnte. Die Strafverifizierung der Bruck-Partie, die ein Heimspiel gewesen wäre, ausgenommen. War das Pittentalstadion lange Zeit eine gefürchtete Festung, waren die Scheiblingkirchner hier in den letzten Wochen und Monaten glücklos. Der Tiefpunkt: Das 1:1 gegen den Wiener Sport-Club, die letzte Partie in der Regionalliga nach nur einem Jahr in der Ostliga.

Gegen Waidhofen war es für die Scheiblingkirchner doppelt wichtig: Denn nach dem holprigen Start und der 1:4-Niederlage in Ortmann schärfte Trainer Thomas Husar seiner Truppe ein, dass auch in der 1. Landesliga der Abstiegskampf aktuell an der Tagesordnung steht. Und seine Mannschaft zeigte über eine Stunde auch ein anderes Gesicht als noch bei der Schlappe eine Woche zuvor in Ortmann.

Die Belohnung folgte durch sehenswerte Treffer von Daniel Ressler und Christoph Eisinger. Dass gegen Ende dann noch viel Stückwerk dabei war, im Abschluss Luft nach oben ist, ist Trainer Husar bewusst: „Dass nicht alles sofort funktioniert war, klar. Aber der Charakter der Mannschaft stimmt, das war auch diese Woche wieder offensichtlich.“ Gegen Kilb wartet das nächste wichtige Spiel auf die Scheiblingkirchner.