Scheiblingkirchen braucht Geduld und kreative Wege

Die Testpiel-Ergebnisse des USV Scheiblingkirchen bieten noch reichlich Luft nach oben: 0:4 gegen Regionalligist Rapid II, 1:1 gegen Gebietsligist Hirschwang, 2:4 gegen den steirischen Landesligist Hartberg Amateure. „Das sehe ich aber entspannt, wir haben gesehen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben - und das ist für mich auch nicht überraschend“, erklärt Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar. Vor allem die mangelnde Spielpraxis aufgrund verschiedener Umstände bei einem Großteil des Kaders würde sich bemerkbar machen. „Vielen Spielern hat in der letzten Saison die wichtigste Trainingseinheit in der Woche gefehlt - die 90 Minunten Match am Wochenende. Logisch, dass das nicht spurlos an ihnen vorübergeht“, so Husar weiter.

Scheibling'-Kicker bauten einen Weidezaun

Die neuzusammengestellte Mannschaft des USV Scheiblingkirchen erfordert auch einen erfrischten neuen Ansatz puncto „Teambuilding“. Die Landesliga-Kicker waren in der Vorwoche statt einer Trainingseinheit beim Errichten eines Weidezauns am Grund von Co-Trainer Hans Hafenscherr gemacht. „Es ging darum zu vermitteln, dass sich harte Arbeit lohnt. Und wenn jeder sich einbringt und an seine Grenzen geht, dann kommt man auch als Gruppe weiter - das ist beim Fußball nichts anderes als bei so einer Tätigkeit“, schildert Husar. Für einige Spieler war es eine der ersten Kontakte mit land- bzw. forstwirtschaftlicher Arbeit. „Als der Hans ihnen erklärt hat, dass die Kühe harmlos sind und ihnen nichts tun würden, wenn sie ihnen nichts tun, wurden bei einigen die Augen größer“, lachte Husar über das Zusammentreffen verschiedener Kulturen.