Scheiblingkirchen geht Schritt für Schritt

„Eine insgesamt gute Woche“, bilanzierte ein zufriedener Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar nach zwei Testspielerfolgen innerhalb von vier Tagen. Es waren die ersten beiden ihrer Art in dieser Sommervorbereitung. Am Dienstag kam es zum Wiedersehen mit Ex-Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger, den Husar in der Vorsaison mit Mental-Coaching bei seiner Mannschaft unterstützte. Mit einem 6:0-Erfolg über Leonhardsbergers Krieglacher brachten die Scheiblingkirchner ihre Offensive langsam, aber sich auf Betriebstemperatur.

Gut gegen den Ball, gut im Umschalten

Und auch am Freitag gegen den Stadtliga-Titelkandidat Union Mauer zeigte Scheiblingkirchen schon starke Ansätze. „Wir haben gegen den Ball gut gearbeitet, hatten unsere Umschaltmomente. Erfreulich auch, dass wir bei den Standards offensiv gefährlich waren“, so Husar.

Seinen Neuzugängen stellt der Coach ein solides erstes Zeugnis aus, die fehlende Spielpraxis sei allerdings nicht wegzuleugnen. Ein überraschender Neuzugang aus den eigenen Reihen hat sich mittlerweile in den Fokus der Landesliga-Truppe gespielt und ist mehr als nur eine Option für den Liga-Auftakt: Dominik Altrichter, nach eineinhalb Jahren bei der KM II, zeigt in der Landesliga-Truppe seine Qualitäten. „Er präsentiert sich in guter Form“, lobt Husar den Routinier.