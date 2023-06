Scheiblingkirchens Kader dichtet sich

Scheiblingkirchens größter Kaderumbruch in der jüngeren Vereinsgeschichte geht in die nächste Runde: Timo Etlinger verlässt den Verein Richtung Ligakonkurrent und Lokalrivale Wiener Neustadt, auch bei Youngster Tobias Meier stehen die Zeichen auf Abschied, hier dürfte es Richtung Draßburg gehen.

Weiterhin in Scheiblingkirchen bleibt dafür Melvin Reichardt, der aufgrund Verletzungsproblemen ein Frühjahr zum Vergessen hatte, einen Kurzeinsatz in der Regionalliga und einen Einsatz von Anfang an in der 1. Klasse Süd verzeichnen konnte.

Bei Mittelfeld-Zweikampf-Maschine Mirza Jatic, der im vergangenen Sommer zu Scheibling' stieß, stehen die Zeichen auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit.