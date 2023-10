Kürner avanciert zum Matchwinner

Wann hat Fabian Kürner den letzten Doppelpack in einem Meisterschaftsspiel erzielt? „Puh, das ist sicher schon ein paar Wochen her“, grübelt Kürner lachend danach befragt. „Gegen Katzelsdorf?“, ist Kürners Tipp — gut, aber falsch. Der 23-Jährige denkt an seinen Doppelpack am 3.Juni 2016, damals noch für Ortmann in der Gebietsliga. Ganz so lange ist es aber dann auch nicht her: Beim 9:0 der Ortmanner über Wienerwald ein Jahr später, am 30. April 2017 traf Kürner doppelt — seit dem war er „nur“ als Einzeltäter unterwegs...

Kürners Doppelpack am Samstag gegen Haitzendorf nehmen aber einen ganz besonderen Platz für Kürner ein. Denn die letzten Wochen waren von Rückschlägen geprägt. „Der Abstieg aus der Regionalliga tat weh — vor allem, weil es eigentlich nach einem starken Herbst nicht danach aussah. Dass ich dann verletzungsbedingt die letzten Spiele verpasst habe, hat mich sehr geärgert“, so Kürner.

Der Kaderumbruch nach dem Abstieg in die Landesliga sorgte für ein ordentliches Sesselrücken in der USV-Kabine. „Für mich war klar, dass ich nach fünf Jahren in Scheibling', wo es nur nach oben ging jetzt nicht davon laufe. Das habe ich allen anderen Vereinen, die mich angerufen haben, auch genauso kommuniziert“, skizziert Kürner seine Vereinstreue.

In der neuen Saison lief es aber dann auch schwierig für die Scheiblingkirchner — mit einer Derby-Niederlage gegen Kürners Stammverein Ortmann inklusive. Die drei Punkte gegen Haitzendorf sind da Balsam auf der Seele der Scheiblingkirchner, mit sieben Punkten aus den vergangenen vier Partien hat der USV den Anschluss an das Mittelfeld gehalten. „Wichtig ist, dass wir weiterhin hart arbeiten und auch in den nächsten Wochen anschreiben“, so Kürner in dem Wissen, wie schwer die nächsten Aufgaben werden.