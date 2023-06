Volksschulfußball Kicker-Pokale gehen nach Pitten und Stockerau

Bei den Buben ging der Pokal nach Stockerau. Foto: NÖFVBert Bauer

B ei brütender Hitze waren die besten NÖ-Volksschulteams in Würmla am Ball. Mit einem altbekannten Sieger bei den Mädels. Bei den Burschen ging der Pokal an die VS Stockerau Wondrak.

Der Sumsi Erima Kids Cup ist wieder da! Nach schwierigen Corona-Jahren ging in Würmla nun wieder ein Landesfinale über die Bühne. Hochsommerliche Bedingungen taten dem Eifer der Jungkicker keinen Abbruch. Bei den Burschen setzte sich die Volksschule Stockerau Wondrak durch ein 2:1 im Endspiel gegen Hausmening die Krone auf. Platz drei ging an die Volksschule Teesdorf, die das „Süd-Duell" mit Theresienfeld glatt für sich entschied (4:1). Die Pittener Girls strahlten mit der Sonne um die Wette - Titel verteidigt! Foto: NÖFVBert Bauer Der Volksschule Pitten gelang die Titelverteidigung bei den Mädchen. In einem engen Finale setzten sich die Mädels aus dem Bezirk Neunkirchen mit 1:0 gegen Brunn am Gebirge durch. Das kleine Finale um Rang drei gewann Kirnberg - Randegg (2:0). Auch Verbandspräsident Johann Gartner gab sich ein Stelldichein, bevor er zur Schülerliga Bundesmeisterschaft nach Kitzbühel weitereiste.